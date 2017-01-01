16 Февраль 2018

Фестиваль УПА, змеи и танцевальное шоу: в мэрии определяли, куда распределить 122 тысячи

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В пятницу, 16 февраля, в стенах Николаевского городского совета на очередном конкурсе молодежных проектов уполномоченная комиссия решила, какие инициативы николаевцев стоит поддержать «копеечкой». Программой «Молодежь» на 2016-2018 годы в наступившем году для такой цели было выделено полмиллиона гривен, однако до конца мая организаторы конкурса могут профинансировать проекты лишь в рамках 122 тысяч гривен.

Собралась комиссия в обновленном составе. Теперь членов комиссии 16 человек. Так, ввиду назначения новых заместителей городского головы ее возглавил профильный вице-мэр Николаева Владимир Крыленко. На заседании присутствовало 12 участников комиссии, а Крыленко сослался на занятость и пропустил свой первый конкурс.

— В прошлом году у нас было заседание совета по вопросам молодежной политики. И чтобы молодежь могла влиять и участвовать в процессе, нам предложили определенные кандидатуры. Написали нам письмо, мы посмотрели, посоветовались и внесли изменения в распоряжения, – прокомментировал ситуацию NikLife начальник «молодежного» управления мэрии Олег Соколик.

Видимо, Олег Соколик был рад стать временным главой комиссии ввиду отсутствия Крыленко

Решали, какому проекту подкинуть «копеечку» и редактор интернет-журнала NikLife Татьяна Вязникова, а также временный главный «агент развития» Евгений Гомонюк

Общая стоимость проектов, участвующих в конкурсе, превысила 226 тысяч гривен, при этом город выделил почти в два раза меньше. Однако, «молодежный управленец» не исключает возможности, что сумма будет увеличена.

Так, на финансовую помощь рассчитывали 9 общественных организаций с 11 проектами. Ожидаемые суммы от организаторов конкурса варьировались от 6 до 36 тысяч гривен. Для рассмотрения были представлены проекты инклюзивного театра, мастер-классов по изготовлению воздушных змеев, конкурса на определение лучшего студента, а также масштабного патриотического фестиваля, танцевального шоу и много других инициатив, заслуживающих, по мнению их авторов, городской поддержки.

— На этот период до конца мая у нас запланирована сумма 122 тысячи гривен. Однако эта сумма может быть изменена, если мы сейчас увидим, что есть просто нереально много проектов, но мы не попадаем в этот лимит. Да, несущественно мы можем добавить, но это крайний случай. В целом на год выделено порядка 500 тысяч. Но традиционно мы экономим на городских мероприятиях и эти маленькие остатки смогут создать повод для дополнительного конкурса, – отметил Соколик.

«Жюри» внимательно слушало презентантов

и не понимало, откуда такие цифры в бюджете на полиграфию

Тем временем Соколик примерил на себя образ «стража времени»

По предварительной информации, всего из 11 поданных поддержали девять проектов, а 2 вычеркнули из списка. При этом некоторые из них будут поддержаны только в случае корректировки бюджета. В ходе обсуждения комиссию не устраивали завышенные суммы в статьях расходов. Так, некоторые заявки включали в себя неоправданные затраты на полиграфию. Какой же проект в итоге поддержала комиссия, будет известно уже через несколько дней. Официальные результаты конкурса будут опубликованы на сайте Николаевского городского совета в понедельник, 19 февраля.

Напомним, что каждый год у местных общественников есть возможность представить и защитить свои проекты, которые заслуживают внимания николаевцев и материальную помощь из городского бюджета. Но позитивный исход запроса определяется только после презентации проекта перед специальной конкурсной комиссией и ожидания ее решения.

Конкурсанты советовались между собой, как лучше преподнести проект

и тщательно готовились к своей очереди

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