22 Февраль 2018

Пляж, площадки и робототехника: в горсовете определили победителей общественного бюджета

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В четверг, 22 февраля, в стенах Николаевского городского совета выбрали проекты, которые победили в голосовании в рамках общественного бюджета. Так, на реализацию 9 крупных и 19 малых идей будет выделено десять миллионов гривен.

В кабинете №163 второй раз за вторые сутки собралась координационная комиссия – на первом заседании они более пяти часов считали бюллетени с голосами, а в этот день нужно было объединить «бумажные» результаты с онлайн-голосованием и назвать победителей.

Первым делом принялись составлять рейтинг по большим проектам, среди которых поделили семь миллионов гривен:

1. Проект №15, «Проект «Чайка». Преобразование пляжа в общественное пространство со спортивной зоной и местом для bookcrossing» (624,830 гривен).

2. Проект №41, «От новых трамплинов для прыжков в воду, к олимпийским медалям для родного города» (990,000 гривен).

3. Проект №58, «Баскетбольний Николаев» (784,896 гривен).

4. Проект №60, «Центр «Исследователь» как пространство образовательных возможностей (Создание Николаевского STEM-центра с филиалами на базе учебных заведений)» (999,999 гривен).

5. Проект №35, «Футбольное поле европейского качества – жителям Центрального района» (Реконструкция школьного футбольного поля размером 42х22м в европейском качестве с обустройством искусственного покрытия) (999,985 гривен).

6. Проект №7, Реконструкция спортивной площадки (волейбольная, баскетбольная, теннисная) Николаевской общеобразовательной школы I-III степеней №16 Николаевского городского совета (999,420 гривен).

7. Проект №5, «Обустройство» «умной» остановки и сквера по улице Потемкинской» (479,750 гривен).

8. Проект №43, «Будущее наших детей – в руках взрослых: Только лучшее для обучения и развития ...» (326,000 гривен).

В этот раз чиновникам не пришлось много часов перекладывать бумажки

В итоге на эти проекты потребовалось 6 миллионов 204 тысячи гривен, а еще 796 тысяч осталось. Согласно положению, в таком случае деньги должны уйти на проект, который стал девятым в рейтинге. Если же на его воплощение нужно больше средств – деньги переходят на десятый в списке проект и так далее.



Так, девятое место в рейтинге занял проект №31 по созданию спортивной площадки «Котигорошко», автор которого – николаевский общественник Денис Барашковский. Стоимость проекта составляла 999,500 гривен и победа должна была перейти к следующему в рейтинге. Но Барашковский написал заявление к комиссии о том, что он готов выполнить проект и за 796 тысяч гривен – его идеология и качество не изменятся. Среди членов комиссии возникла дискуссия: одни предлагали четко следовать положению, но большинство настаивало на том, что положение ещё «сырое», так как это только первый год и нужно идти навстречу инициативным гражданам.

Денис Барашковский явно обрадовался победе

Так, путем голосования члены комиссии таки поддержали просьбу Дениса Барашковского и проект «Котигорошко» будет тоже воплощен.

Среди малых проектов комиссия отобрала 18 лучших, на которые выделят три миллиона гривен. Но так же, как и с большими проектами, осталось около 77 тысяч гривен, которые решили отдать на проект по созданию дрессировочной площадки для домашних собак (он шел 19-м в рейтинге).

Полный список малых проектов-победителей

Автор проекта по созданию дрессировочной площадки для домашних собак тоже смогла попасть в «номинацию»

— Говорят, первый блин комом, но мы этот ком смогли раскатать, – подытожила встречу глава фракции БПП Елена Киселева.

Таким образом, было поддержано 28 проектов из 76 поданных, а комиссия посоветовала авторам проигравших проектов не останавливаться и в следующем году продолжать активно работать.