13 Март 2018

Николаевский политикум в телах супергероев Marvel

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Часто украинцы в целом и николаевцы в частности говорят, что во всем виновата власть, и любые проблемы способны решить только «слуги народа». Порой создается ощущение, что хороший депутат должен быть исключительно супергероем, чтобы хоть как-то держаться на плаву в глазах избирателя. А поскольку тематика супергероев Marvel Universe сейчас снова находится на пике популярности, NikLife пофантазировал, как могли бы выглядеть николаевские депутаты и чиновники в образах популярных персонажей этой киновселенной.

Итак, открывает наш марафон фотошопа глава Николаевской ОГА Алексей Савченко: превратившись в Таноса, он стал менеджером не только области, но и Вселенной. В облике Таноса он запросто может «шагать по небу» в самом прямом смысле. Сила и строгость – вот что их объединяет. Однако, если Танос во вселенной Marvel желал силой захватить все миры, то объединившись с Савченко он, однозначно, смог бы этого достичь дипломатическим путем.

И.о. мэра Татьяна Казакова была назначена на должность секретаря городского совета по просьбе главы ОГА Алексея Савченко. К тому же, она способна кого угодно поставить на место – сильная женщина, что тут скажешь? В этом она напоминает Гамору, которая, согласно киновселенной, является приемной дочерью Таноса. В свое время она поняла неправильность его действий и начала сражаться по другую сторону баррикад. И хоть между Казаковой и Савченко недопониманий пока не видно, никто не знает, что произойдет в будущем.

Железный Человек, он же Тони Старк – один из самых известных персонажей Marvel. Многим известна фраза, обращенная к нему: «Парень в бронированном костюме, а снять – кто ты без него?». Ответ на неё («гений, миллиардер, плейбой, филантроп») вполне можно сопоставить с описанием народного депутата от БПП Давида Макарьяна. Он и весьма богат, о чем свидетельствует его е-декларация, и благотворительностью занимается, и стал самым сексуальным депутатом Украины. Как и Старк, он, видимо, освоил технологии следующего поколения – однажды он получал в Николаеве награды, и в это же время голосовал в Раде.

Роль самого сильного (в физическом плане) парня «марвеловского» мира принадлежит, безусловно, зеленому здоровяку Халку, в которого превращается ученый Брюс Бэннер. При желании он и в землю вкатать может, и умными словами заговорить оппонента. В этом всем он пересекается с николаевским «оппозиционером» Дмитрием Жвавым. Тот на сессиях щеголяет в красивом костюме, а в перерывах между политическими действиями занимается, наверное, любимым делом – качается. Так что по фигуре он мало в чем уступает Халку. К слову, зеленого здоровяка в фильмах тоже пару раз можно было увидеть без трусов.

Нардеп Артем Ильюк практически полностью превратил свой инстаграм в кулинарный блог – там и азиатская кухня, и украинская, и множество других. А вот чего-то «скандинавского» не хватает. Если бы народный избранник исправил эту ситуацию и приготовил что-то по типу калекукко (рыбный пирог), то мог бы претендовать на роль Тора – бога грома и молний во вселенной Marvel, взятого прямиком из скандинавской мифологии. Вот только неподъемный молот нардепу нужно было бы заменить чугунной сковородой, а молнии послужили бы разве что для прожарки мяса.

Новый Человек-Паук (он же Питер Паркер) в киновселенной Marvel – самый молодой персонаж команды Мстителей. Во время своих попыток присоединиться к ним он неоднократно и «косячил», и наоборот – делал хорошие дела. Самый молодой «оппозиционный» депутат облсовета Владислав Белава, ставший недавно отцом во второй раз, пока успел дважды «накосячить» – теперь нужно ждать от него великих дел по типу спасения пассажиров лайнера, чтобы можно было назвать его николаевским Человеком-Пауком.

Танелиир Тиван – Коллекционер. И это не просто кличка, а и прямое название его деятельности. Он собирает всевозможные диковинки со вселенной и всё, что может принести ему пользу и выгоду. Член «Оппозиционного блока» Олег Солтис недавно попросил у сотрудника Центра админуслуг 500 чистых бланков для голосования за общественный бюджет. Тогда многие посчитали, что он хотел повлиять на результаты голосования за проекты, но что если он просто николаевский Коллекционер? Ведь кто знает, какую ценность могли бы приобрести бланки через много лет?

Вижн – это бывший искусственный интеллект Джарвис, который обрел человекоподобную форму и суперсилы благодаря мощному артефакту. Будучи ИИ, он просто помогал в работе команды Мстителей, а когда он стал Виженом, его мнение и влияние в команде выросли до огромных показателей. Андрей Яковлев был обычным депутатом «Оппозиционного блока», но в прошлом году он поднялся до «звания» главы городской организации партии. Здесь дело обошлось, конечно, без артефактов, но неким «оппозиционным» Виженом он стал.

Порой депутат от «Самопомощи» Вячеслав Апанасенко похож на пирата: он и крепкое словцо сказать может, и дорогие вещи любит, да и кулаками помахать может. Йонду – такой же, разве что, в гораздо более крупных масштабах. Этот космический пират, конечно, не депутат, но власти явно имел не меньше.

Если бы Капитан Америка жил в Николаеве, то его бы считали завидным женихом. Ещё бы, ведь из хлипкого паренька специальная сыворотка сделала настоящего красавца, а щит и отвага дополнили образ «иконы народа». А вот «солидарный» Кирилл Горбуров не нуждалася ни в каком средстве, чтобы привести себя в форму. Благодаря бегу он в свое время смог сбросить 30 килограмм. И пусть «иконой народа» его назвать пока нельзя, но вот примером для остальных в николаевском «БПП» назвать можно. Как-никак, «Капитан БПП» тоже звучит неплохо.

Изрнанный экс-мэр Александр Сенкевич он сошелся с образом Локи – сыном скандинавского бога Одина. Локи, как и Сенкевич, успел постоять «у руля» народа, но после был свергнут братом (в случае с николаевским мэром – сопартийцем). Поговаривают, что Александр Сенкевич попросту не смог договориться со всеми депутатами горсовета одновременно, что и привело его к «падению». Подобными выходками славен и сам Локи.

Пополнил список николаевских «супергероев» народный депутат Игорь Бриченко. Он отлично подходит на роль Дракса по одной простой причине – немного «простоватому» пониманию шуток. Дракс Разрушитель – здоровяк, который хорош во всем, кроме юмора – он абсолютно не понимает метафор и завуалированных шуток. Так и Игорь Бриченко даже шутку Свитланки Махничевой из «Скажите, Пожалуйста» воспринял на полном серьезе.

Во вселенной Marvel далеко не все обладают суперспособностями в привычном их понимании. К примеру, Баки Барнс, он же Зимний Солдат – является универсальным бойцом, который вершил свое правосудие с помощью навыков и железной руки. В одном из последних фильмов он был запрограммирован на выполнение миссии и не мог успокоиться до её выполнения. Создается ощущение, что депутата от «Самопомощи» Ростислава Филевского тоже кто-то запрограммировал на поиск незаконных решений или ошибок в положениях. Практически на каждой сессии он вносит поправки в проекты или критикует их за юридическую неподготовленность.

Несмотря на такое количество «супергероев» в николаевских властях, порой людям кажется, что нужно немного освежить нашу команду «Мстителей». Этому городу точно нужны новые герои.