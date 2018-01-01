13 Март 2018

«Эскизы прекрасного будущего»: Казакова показала, что творится в кабинете «изгнанного» Сенкевича

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Временно исполняющая обязанности городского головы Николаева, секретарь городского совета Татьяна Казакова в воскресенье, 11 марта, продемонстрировала николаевским журналистам и чиновникам кабинет «изгнанного» экс-мэра Николаева Александра Сенкевича.

Демонстрация кабинета состоялась после встречи, посвященной развитию парка Победы. После выездного заседания представителей СМИ пригласили в мэрию для того, чтобы обозначить конкретные планы и дедлайны для ответственных лиц. И пока журналисты ожидали некоторых чиновников, «временный мэр» провела всех желающих в «самый главный» кабинет.

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Так, на двери, где раньше красовалась табличка с фамилией мэра, остались лишь небрежные следы от неё. При входе в кабинет сразу бросается в глаза огромный стол, а за ним столик поменьше, но с двумя телефонами. Сразу по центру стены, где до прихода Сенкевича к власти был большой шкаф, теперь красуется огромная карта Николаева. Помнится, на ней тогдашний мэр хотел отмечать места, где можно размещать предприятия и наглядно показывать подобные мечты инвесторам. Помимо этого, около стен стоят несколько стульев, а по полу раскинуты провода. От былого «величия» остались разве что шикарные светильники на потолках. Татьяна Казакова объясняет: в кабинете по-прежнему есть специальная связь, и она там бывает, когда ей звонят. При этом иногда она проводит там «планерки».



— Я знаю, что мне будут звонить. Мое рабочее место там (в кабинете секретаря городского совета, – ред.). Это помещение используется больше всего во время планерок, потому что помещение пустует. Ремонт здесь был, ковролин убрали, – поделилась Казакова.

Но, пожалуй, наиболее знаковыми являются стены «главного кабинета» Николаева. Все они завешены распечатками проектов всех распорядителей бюджетных средств города. Возможно, ради этого в свое время и убрали еще два шкафа.



— Распорядителям стояла следующая задача: «вытащить» все проекты, на которые они будут просить деньги. И очень тяжело это все морально им давалось. Приходилось вытаскивать «на Божий свет» все их проекты, – рассказала «временный мэр».



Подобные «эскизы» и проекты, часть из которых должна осуществиться уже в этом году, демонстрируют картину прекрасного будущего для города. Так, по словам директора департамента ЖКХ Андрея Палько, в этом году предусмотрено преобразование кольцевых развязок города и примерные варианты уже даже успели визуализировать. Интересно, что эскизам преобразования зелёных зон города не хватило места на стенах и они «расположились» на подоконниках кабинета, при этом некоторые из них уже имеют проектно-сметную документацию.

Среди проектов, которые в работе, также интересны инициативы управления культуры и охраны культурного наследия. В них главный акцент сделан на развитии детского городка «Сказка», директором которого ранее был нынешний начальник вышеупомянутого управления Юрий Любаров. Однако, и не без упоминания реконструкции ДК «Молодежный», судьба которой остается спорным вопросом уже много лет. Вот так, рассматривая все эти распечатки, становятся понятными приоритеты каждого из распорядителей средств.

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К слову, администрация Заводского района больше всего заинтересована в облагораживании парков на его территории, Центрального – в ремонте дорог. В свою очередь, управление образования в приоритет ставит наличие условий для спортивного развития школьников, а управление по делам физкультуры и спорта – достойные спортзалы в учебные учреждения.

Также в ходе общения и.о. мэра рассказала, что денег на реконструкцию площади Соборной в этом году не предусмотрено.



— Ничего, «чистенько», – съюморила Казакова на вопрос о главной площади Николаева, а также отметила, что по словам «агентов развития», на ее реконструкцию необходимо 56 миллионов гривен.

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Интересно, что Казакова показала и сопутствующие к кабинету мэра помещения и даже в шутку предложила журналистам выбирать себе понравившиеся, ведь все они на данный момент пустуют. Отметим, что раннее в ряде местных СМИ была опубликована информация о том, что якобы Татьяна Казакова делает ремонт в кабинете мэра для того, чтобы впоследствии переехать туда самой. Однако, как оказалось, сейчас кабинет используется совершенно в других целях, а ремонт проводили для того, чтобы заменить устаревший ковролин на полу.

Примечательно, что ранее NikLife уже был в кабинете Александра Сенкевича. Тогда он только обживался на новом месте. В интервью он рассказал про свои тайные комнаты, а также поделился о том, что после себя оставил предыдущий «житель» мэрского кресла Юрий Гранатуров. Этот материал разместился и в зимнем выпуске журнала NL в 2016 году.

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Также напомним, что «временный мэр» Татьяна Казакова, выслушав проблемы и претензии инспектора Владимира Остапчука, которые он обнаружил во время скандальной проверки города, дала целый ряд обещаний по развитию Николаева.

Еще совсем недавно Сенкевич чувствовал себя в кабинете как дома

И вряд ли предполагал, кто в будущем будет поднимать трубку этого телефона