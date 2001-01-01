24 Март 2018

Квартира на 1% и «штормово-солнечный» бэкграунд: что известно о новом главном архитекторе Николаева

Прочитали: 1632

В пятницу, 23 марта Андрей Цымбал был представлен как начальник управления градостроительства и архитектуры, то бишь новый главный архитектор Николаева. Во время заседания исполкома горсовета об этом объявил первый вице-мэр Владимир Крыленко, сославшись на распоряжение и.о. мэра Николаева Татьяны Казаковой.

Интересно, что Цымбал был единственным претендентом на эту должность, и при этом подавался на нее уже во второй раз. NikLife не обошел стороной это назначение и предлагает познакомиться с новым чиновником поближе.

По данным Николаевской организации Союза архитекторов Украины, в «копилке» специалиста около 10 законченных масштабных строительств. Среди них и узнаваемые здания Николаева – сооружения ночного клуба «Шторм» и жилого комплекса «Солнечный» у Варваровского моста.

Как показала практика, большинство проектируемых объектов уже завершили строительство

Интересно, что в открытом конкурсе идей организации публичного пространства на Соборной площади концепция этого архитектора во время того, как он представлял фирму Архиленд, получила отличие жюри. Так, по мнению Цымбала, главная площадь должна использоваться для проведения массовых мероприятий, а также установки новогодней елки и ледового катка. Кроме того, Цымбал хотел построить современную кинетическую площадку в парковой зоне Флотского бульвара, а также создать новый арт-объект в виде волны из труб изогнутой формы, которая являлась бы аркой при выходе со стороны улицы Соборной.

Довольно-таки ярко выглядела будущая Соборная площадь в представлении Цымбала

Что касается будущей деятельности, то во время второго этапа конкурса на должность главного архитектора Цымбал рассказывал, что в его планах соединение дороги от старого железнодорожного вокзала с Абиссинией («Лесками» и Намывом). Еще одной озвученной идеей стала разработка проекта поэтапной регенерации кварталов центральной части города с «увязкой» с историческими зданиями.

Также он считает, что следует «провести глубокую работу по корректировке Генплана города, а именно доработать его в плане зонинга и создания условий застройки». Кроме того, Цымбал отмечал, что будет бороться с незаконными временными постройками, по его мнению, проблема с МАФами связана с отсутствием четких правил использования различных территорий.

Электронная декларация чиновника пролила свет и на личную жизнь главного архитектора. В ней отмечается, что у Цымбала есть супруга и сын. Под новый 2018 год чиновник приобрел себе право 1% собственности квартиры в Николаеве. В свою очередь на последнем месте работы он получил скромный доход в 12 тысяч гривен. При этом наличными он хранит 78,2 тысячи гривен и 760 долларов.

Интересно, что валюта стоимости квартиры не указана, а судя по площади квартиры, 1% собственности позволяет Цымбалу там разве что стоять

Отметим, что Андрей Цымбал родился 11 сентября 1969 года в Николаеве. Окончил Одесский инженерно-строительный институт и получил квалификацию архитектора. С 2011 года является членом Национального Союза архитекторов Украины. Что касается реализованных проектов и опыта работы по специальности, у Цымбала богатое прошлое. Так, его трудовая деятельность была связана с несколькими фирмами.

— с августа 1989 до октября 2001 года он занимал должность архитектора в украинском государственном проектном институте «Гипросудмаш» г. Николаева;

— с ноября 2001 года до декабря 2002 года — был архитектором ЧП «Капитель» г. Николаева;

— с января 2003 года до марта 2006 года — ведущим архитектором ООО «Архдизайн» г. Николаева;

— с августа 2009 года до февраля 2011 года — архитектором ЧП «АБМ» г. Николаева;

— с февраля 2011 года до ноября 2012 года — главным архитектором ЧП «Бразвик» г. Николаева;

— с ноября 2012 года до сентября 2016 года — главным архитектором ООО «Проминжпроект» г. Николаева;

— с сентября 2016 года до сентября 2017 года — начальником отдела градостроительства и архитектуры Николаевского регионального филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра».

Стоит отметить, что в 2016 году Андрей Цымбал также участвовал в конкурсе на должность главного архитектора города и конкурсная комиссия порекомендовала мэру зачислить его в кадровый резерв. Тогда главным архитектором стала киевлянка Анна Палеха. 18 октября 2017 года Татьяна Казакова заявила о том, что та написала заявление об увольнении.