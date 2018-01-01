29 Март 2018

Приняв нового коллегу, депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» приезжих радикалов

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В четверг, 29 марта, на заседание очередной сессии Николаевского областного совета ворвались праворадикальные протестующие с требованием выразить недоверие главе облгосадминистрации Алексею Савченко. Более двух часов продолжались дискуссии между депутатами и митингующими – в итоге сессию закрыли.

Так, с самого утра под здание Николаевской ОГА начали «подтягиваться» представители партий «Свобода», «Народний Рух», «Рух нових сил», а также недавно созданная «Национальная дружина». Стоит отметить, что их члены были не только из Николаева, но и из соседних городов. В то же время около 200 полицейских (тоже из разных областей) охраняли площадь и здание облгосадминистрации – внешнее «кольцо» правоохранителей расположилось по периметру площади, еще два кольца перед дверьми ОГА. Еще несколько десятков полицейских дежурили внутри, проверяя практически каждого входящего.

Парковку на площади заполнили автомобили полицейских

Одного из полицейских заинтересовало, почему «Национальная дружина» выступает в этот день на другой стороне, если была создана в помощь полиции

В помощь полиции прибыли нацгвардейцы

Депутаты собрались на сессию с небольшим опозданием. По началу ничего не предвещало срыва заседания – митингующие оставались на улице, а «слуги народа» тем временем начали работу. Первым делом глава облсовета Виктория Москаленко призвала депутатский корпус почтить минутой молчания память их коллеги Владимира Лусты, погибшего в ДТП, и директора аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством.

Примерно в это же время в здание облсовета вошли около 50 представителей праворадикальных сил, из-за чего на «контрольно-пропускном пункте» образовалась толчея. В сессионном зале Виктория Москаленко объявила о пятиминутном перерыве в связи с возможным штурмом и пошла к митингующим, «рассказать, почему их не могут сегодня принять».

Глава облсовета Виктория Москаленко вышла к националистам

и заявила, что «махновщины не будет»

Но протестующие все же начали прорываться в зал, зажав и депутатов, и журналистов

В холле ОГА к тому времени собралось немало людей – полиция сдерживала тех, кто пытался пройти без пропуска, однако, «зажатыми» оказались и журналисты. Москаленко вышла к протестующим и заявила, что «махновщины не будет», после чего представители «правых» сил начали прорываться в сессионный зал, однако, полиция заблокировала всех в «тамбуре» перед ним. После того правоохранители попросили поднять вверх все документы и начали пропускать в зал по несколько человек.

Войдя в зал, «Национальная дружина» встала между рядами депутатов, а остальные «радикалы» – возле трибуны. Перед присутствующими начал выступать представитель «Нацкорпуса» в Николаеве Денис Янтарь. Он заявил о возможной коррупции в аэропорту, которая повлекла за собой самоубийство военного летчика и директора николаевского аэропорта Владислава Волошина. Так, он начал требовать отстранения всех должностных лиц, причастных к этому. В свою очередь, представитель партии «Рух нових сил» Андрей Толпекин потребовал выразить недоверие главе ОГА Алексею Савченко. Затем слово взял начальник ГУНП Николаевщины Юрий Мороз и призвал направить часть средств, которые «радикалы» тратят на акции, на помощь семье погибшего.

Представитель «Нацкорпуса» в Николаеве Денис Янтарь начал «пламенную» речь

А «Нацдружина» зачем-то заняла проходы в зале

В этой суматохе депутаты начали высказывать свои позиции. К примеру, «оппозиционер» и экс-директор «русдрама» Николай Кравченко заявил, что раньше тех же людей, которые стоят перед ним, «нанимал Савченко и те бегали, чтобы его (Кравченко, – прим. ред.) уволить». Некоторые депутаты заявили о том, что присутствие «праворадикальных» сил является давлением на них, а другие заявили о необходимости заслушать отчет Савченко, прежде чем принимать какие-либо решения. А вот замглавы облсовета Иван Кухта, написавший заявление об уходе с этого поста, сказал, что поддерживает отставку Алексея Савченко с должности главы ОГА, но сейчас за это голосовать неуместно.

Первый вице-губернатор Вячеслав Бонь отметил, что его «босс» сейчас находится на больничном и на месте будет только через несколько недель, потому и отчет нужно планировать тогда же. Москаленко же поддержала инициативу депутатов, предлагающих заслушать отчет Савченко – если же отчет принят не будет, то ему автоматически будет выражено недоверие. По её словам, в любом случае депутаты не могут «снять» главу ОГА – это прерогатива только Президента Украины.

После этого она с главами фракций удалилась на получасовой перерыв для обсуждения. В это время депутаты общались между собой, «заседали» в столовой, а протестующие начали собирать подписи оставшихся за выражение недоверия главе облгосадминистрации Алексею Савченко. Позже Москаленко, прочитав подписанное письмо, скажет, что в нем Савченко значится «подозреваемым» по делу Волошина, но из полиции ей таких заявлений не поступало.

Интересно, подписывая письмо радикалов, глава «Батьківщини» Михаил Соколов читал, что там Савченко значится уже подозреваемым в причастности к самоубийству Волошина?



Вернувшись с перерыва, глава облсовета предложила проголосовать за проведение в апреле внеочередной сессии, на которой и будет заслушан отчет Савченко. Депутаты проголосовали «За», но протестующих такое решение не устроило. Тогда Москаленко перестала с ними общаться и начала вести сессию. Так, депутаты проголосовали за решение включить в состав фракции «Наш Край» Владимира Поточняка – он «зашел» на место покойного Лусты. Но рассматривать вопросы дальше депутаты не смогли – им мешали разговоры протестующих, которые так и стояли у трибуны. Сразу несколько «слуг народа» предложили закрыть сессию и Виктория Москаленко согласилась с их решением. Как только зазвучал Гимн Украины, все протестующие прекратили спорить и начали подпевать вместе с депутатами.

Стоит отметить, что в повестке дня сессии всего значилось около 50 вопросов. В том числе депутаты планировали рассмотреть отчет о выполнении бюджета области за прошлый год, а также перераспределить более 500 миллионов гривен, львиная доля которых – это субвенция из Государственного бюджета.

Видимо, много плакатов протестующие решили не брать

Вход в ОГА охраняли очень тщательно

Перед сессией «БЮТовец» Александр Бондарь с веселым лицом общался с нардепом Андреем Вадатурским

Если бы сессия не сорвалась, то на ней, вероятно, общались бы о медреформе

Перед выходом Москаленко из зала начальник Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз вывел вице-губернатора Вячеслава Боня в холл. Может, через него он и передал сообщение о штурме?

Некоторые, сидя в зале, смотрели «стрим» происходящего перед ними же

Главный «свободовец» Николаева Демид Губский тоже не обошелся без «жарких» речей

А вот экс-директор русдрама Николай Кравченко заявил, что те же активисты «бегали, чтобы снять его» с должности

Глава николаевского «Демальянса» Евгения Матейчук предстала на трибуне в яростном обличии

В этот день должна была состояться и сессия горсовета, но её перенесли. Видимо, из-за этого депутаты Федор Панченко и Светлана Таранова пришли к областным коллегам

Судя по всему, протест – дело утомительное

Юрий Мороз вместе со своим заместителем Максимом Ахрамеевым с несколько усталым видом спорил с одним из протестующих

Может быть, депутат Илья Резников рассказывал по телефону о происходящем на сессии

«Солидарный» Федор Барна постоянно подходил и что-то объяснял националистам

Иван Кухта, написавший заявление об уходе с должности замглавы облсовета, очень недовольно смотрел в зал

Барна тем временем «залипал» в планшете

«Возрожденец» Геннадий Рубский, судя по всему, устал слушать заявления протестующих

А вот «солидарный» директор Южно-Украинской АЭС Владимир Лисниченко не отвлекался от работы и подписывал какие-то бумаги

Владельцы двух самых больших автопарков среди депутатов облсовета Владимир Фроленко и Юрий Кормышкин о чем-то шептались

Тем временем разморило не только протестующих

Экспресс-совещание возле президиума переросло в полноценное совещание где-то в стенах здания ОГА

Депутат Игорь Ивануна вальяжно «развалился» на месте коллеги

Кому-то телефонные разговоры, видимо, были интереснее, чем происходящее вокруг

В какой-то момент в зале возникла короткая потасовка, но полицейские быстро всех успокоили

Некоторые из националистов были «украшены» татуировками даже на головах

Во время перерыва «оппозиционный» Вадим Олабин общался подальше от всех

Николаевский боец ММА Александр Глущенко наблюдал за общением Мороза и Толпекина из «Движения новых сил»

Нацгвардейцев можно было увидеть и у входа в столовую

Судя по лицам, Иван Кухта и Юрий Мороз задумались о чем-то не очень хорошем

«Крещение» нового депутата Владимира Поточняка было весьма специфичным

Нардеп Андрей Вадатурский тоже что-то обсуждал по телефону

Лишь Гимн Украины заставил обе стороны протеста спокойно стоять рядом