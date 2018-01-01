Приняв нового коллегу, депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» приезжих радикалов

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Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

В четверг, 29 марта, на заседание очередной сессии Николаевского областного совета ворвались праворадикальные протестующие с требованием выразить недоверие главе облгосадминистрации Алексею Савченко. Более двух часов продолжались дискуссии между депутатами и митингующими в итоге сессию закрыли.

Так, с самого утра под здание Николаевской ОГА начали «подтягиваться» представители партий «Свобода», «Народний Рух», «Рух нових сил», а также недавно созданная «Национальная дружина». Стоит отметить, что их члены были не только из Николаева, но и из соседних городов. В то же время около 200 полицейских (тоже из разных областей) охраняли площадь и здание облгосадминистрации внешнее «кольцо» правоохранителей расположилось по периметру площади, еще два кольца перед дверьми ОГА. Еще несколько десятков полицейских дежурили внутри, проверяя практически каждого входящего.

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Парковку на площади заполнили автомобили полицейских

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Одного из полицейских заинтересовало, почему «Национальная дружина» выступает в этот день на другой стороне, если была создана в помощь полиции

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

В помощь полиции прибыли нацгвардейцы

Депутаты собрались на сессию с небольшим опозданием. По началу ничего не предвещало срыва заседания – митингующие оставались на улице, а «слуги народа» тем временем начали работу. Первым делом глава облсовета Виктория Москаленко призвала депутатский корпус почтить минутой молчания память их коллеги Владимира Лусты, погибшего в ДТП, и директора аэропорта Владислава Волошина, который покончил жизнь самоубийством.

Примерно в это же время в здание облсовета вошли около 50 представителей праворадикальных сил, из-за чего на «контрольно-пропускном пункте» образовалась толчея. В сессионном зале Виктория Москаленко объявила о пятиминутном перерыве в связи с возможным штурмом и пошла к митингующим, «рассказать, почему их не могут сегодня принять».

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Глава облсовета Виктория Москаленко вышла к националистам

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

и заявила, что «махновщины не будет»

 Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Но протестующие все же начали прорываться в зал, зажав и депутатов, и журналистов

В холле ОГА к тому времени собралось немало людей полиция сдерживала тех, кто пытался пройти без пропуска, однако, «зажатыми» оказались и журналисты. Москаленко вышла к протестующим и заявила, что «махновщины не будет», после чего представители «правых» сил начали прорываться в сессионный зал, однако, полиция заблокировала всех в «тамбуре» перед ним. После того правоохранители попросили поднять вверх все документы и начали пропускать в зал по несколько человек.

Войдя в зал, «Национальная дружина» встала между рядами депутатов, а остальные «радикалы» – возле трибуны. Перед присутствующими начал выступать представитель «Нацкорпуса» в Николаеве Денис Янтарь. Он заявил о возможной коррупции в аэропорту, которая повлекла за собой самоубийство военного летчика и директора николаевского аэропорта Владислава Волошина. Так, он начал требовать отстранения всех должностных лиц, причастных к этому. В свою очередь, представитель партии «Рух нових сил» Андрей Толпекин потребовал выразить недоверие главе ОГА Алексею Савченко. Затем слово взял начальник ГУНП Николаевщины Юрий Мороз и призвал направить часть средств, которые «радикалы» тратят на акции, на помощь семье погибшего.

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Представитель «Нацкорпуса» в Николаеве Денис Янтарь начал «пламенную» речь

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

А «Нацдружина» зачем-то заняла проходы в зале

В этой суматохе депутаты начали высказывать свои позиции. К примеру, «оппозиционер» и экс-директор «русдрама» Николай Кравченко заявил, что раньше тех же людей, которые стоят перед ним, «нанимал Савченко и те бегали, чтобы его (Кравченко, прим. ред.) уволить». Некоторые депутаты заявили о том, что присутствие «праворадикальных» сил является давлением на них, а другие заявили о необходимости заслушать отчет Савченко, прежде чем принимать какие-либо решения. А вот замглавы облсовета Иван Кухта, написавший заявление об уходе с этого поста, сказал, что поддерживает отставку Алексея Савченко с должности главы ОГА, но сейчас за это голосовать неуместно.

Первый вице-губернатор Вячеслав Бонь отметил, что его «босс» сейчас находится на больничном и на месте будет только через несколько недель, потому и отчет нужно планировать тогда же. Москаленко же поддержала инициативу депутатов, предлагающих заслушать отчет Савченко если же отчет принят не будет, то ему автоматически будет выражено недоверие. По её словам, в любом случае депутаты не могут «снять» главу ОГА это прерогатива только Президента Украины.

После этого она с главами фракций удалилась на получасовой перерыв для обсуждения. В это время депутаты общались между собой, «заседали» в столовой, а протестующие начали собирать подписи оставшихся за выражение недоверия главе облгосадминистрации Алексею Савченко. Позже Москаленко, прочитав подписанное письмо, скажет, что в нем Савченко значится «подозреваемым» по делу Волошина, но из полиции ей таких заявлений не поступало.

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Интересно, подписывая письмо радикалов, глава «Батьківщини» Михаил Соколов читал, что там Савченко значится уже подозреваемым в причастности к самоубийству Волошина?

Вернувшись с перерыва, глава облсовета предложила проголосовать за проведение в апреле внеочередной сессии, на которой и будет заслушан отчет Савченко. Депутаты проголосовали «За», но протестующих такое решение не устроило. Тогда Москаленко перестала с ними общаться и начала вести сессию. Так, депутаты проголосовали за решение включить в состав фракции «Наш Край» Владимира Поточняка – он «зашел» на место покойного Лусты. Но рассматривать вопросы дальше депутаты не смогли – им мешали разговоры протестующих, которые так и стояли у трибуны. Сразу несколько «слуг народа» предложили закрыть сессию и Виктория Москаленко согласилась с их решением. Как только зазвучал Гимн Украины, все протестующие прекратили спорить и начали подпевать вместе с депутатами.

Стоит отметить, что в повестке дня сессии всего значилось около 50 вопросов. В том числе депутаты планировали рассмотреть отчет о выполнении бюджета области за прошлый год, а также перераспределить более 500 миллионов гривен, львиная доля которых – это субвенция из Государственного бюджета. 

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Видимо, много плакатов протестующие решили не брать

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Вход в ОГА охраняли очень тщательно

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Перед сессией «БЮТовец» Александр Бондарь с веселым лицом общался с нардепом Андреем Вадатурским

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Если бы сессия не сорвалась, то на ней, вероятно, общались бы о медреформе

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Перед выходом Москаленко из зала начальник Нацполиции в Николаевской области Юрий Мороз вывел вице-губернатора Вячеслава Боня в холл. Может, через него он и передал сообщение о штурме?

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Некоторые, сидя в зале, смотрели «стрим» происходящего перед ними же

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Главный «свободовец» Николаева Демид Губский тоже не обошелся без «жарких» речей

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

А вот экс-директор русдрама Николай Кравченко заявил, что те же активисты «бегали, чтобы снять его» с должности

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Глава николаевского «Демальянса» Евгения Матейчук предстала на трибуне в яростном обличии

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

В этот день должна была состояться и сессия горсовета, но её перенесли. Видимо, из-за этого депутаты Федор Панченко и Светлана Таранова пришли к областным коллегам 

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Судя по всему, протест – дело утомительное

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Юрий Мороз вместе со своим заместителем Максимом Ахрамеевым с несколько усталым видом спорил с одним из протестующих

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Может быть, депутат Илья Резников рассказывал по телефону о происходящем на сессии

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

«Солидарный» Федор Барна постоянно подходил и что-то объяснял националистам

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Иван Кухта, написавший заявление об уходе с должности замглавы облсовета, очень недовольно смотрел в зал

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Барна тем временем «залипал» в планшете

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

«Возрожденец» Геннадий Рубский, судя по всему, устал слушать заявления протестующих

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

А вот «солидарный» директор Южно-Украинской АЭС Владимир Лисниченко не отвлекался от работы и подписывал какие-то бумаги

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Владельцы двух самых больших автопарков среди депутатов облсовета Владимир Фроленко и Юрий Кормышкин о чем-то шептались

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Тем временем разморило не только протестующих

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Экспресс-совещание возле президиума переросло в полноценное совещание где-то в стенах здания ОГА

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Депутат Игорь Ивануна вальяжно «развалился» на месте коллеги

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Кому-то телефонные разговоры, видимо, были интереснее, чем происходящее вокруг

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

В какой-то момент в зале возникла короткая потасовка, но полицейские быстро всех успокоили

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Некоторые из националистов были «украшены» татуировками даже на головах

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Во время перерыва «оппозиционный» Вадим Олабин общался подальше от всех

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Николаевский боец ММА Александр Глущенко наблюдал за общением Мороза и Толпекина из «Движения новых сил»

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Нацгвардейцев можно было увидеть и у входа в столовую

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Судя по лицам, Иван Кухта и Юрий Мороз задумались о чем-то не очень хорошем

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

«Крещение» нового депутата Владимира Поточняка было весьма специфичным

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Нардеп Андрей Вадатурский тоже что-то обсуждал по телефону

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Лишь Гимн Украины заставил обе стороны протеста спокойно стоять рядом

Приняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикаловПриняв нового «члена в семью», депутаты закрыли сессию Николаевского облсовета из-за «движа» радикалов

Антон Малиновский
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