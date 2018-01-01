02 Апрель 2018

Восстановленный на должности мэра Николаева Сенкевич вернулся в горсовет и рассказал о смене команды

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Восстановленный в должности мэра Николаева Александр Сенкевич вернулся в свой кабинет, а после отправился снимать сюжет на ТВ. NikLife поймал мэра в кулуарах горсовета, поинтересовался его планами на первое время и мыслями по поводу сбора новой «команды».

Так, около 12:20 в кабинете мэра проводились работы по установке спецсвязи, спустя какое-то время из него вышла управделами исполкома Юлия Литвинова, глава фракции «Самопомощь» Федор Панченко и директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев. Позже, когда прозвенел тестовый телефонный звонок, вышел и сам Сенкевич. Первым делом он отправился сниматься в видеосюжете для местного ТВ-канала.

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В комментарии NikLife он рассказал, что первым делом займётся «формальными» делами – восстановлением своих подписей, входа в состав исполкома и так далее. Кроме того, в его планы входит собрать большое аппаратное совещание.

— Сейчас нужно восстановить все мои подписи, все мои членства, в исполкоме и так далее. Уже после этого завтра соберем аппаратное, чтобы вникнуть в проблемы города. Потом отдельно буду проводить аппаратные по разным направлениям – культура, образование и так далее, – заявил мэр.

Кроме того, Сенкевич отметил, что пока не намерен менять команду мэрии, которую сформировала Татьяна Казакова, пока была и.о. мэра. По его словам, сейчас важнее обеспечить нормальную жизнедеятельность города, а уже после можно будет заниматься подобными вопросами.

— Это все, конечно, может занять время. Мне нужно для начала, чтобы разобраться с оперативным управлением и понять, на что все эти изменения может повлиять по конкретным вопросах, то есть замы, начальники управлений и департаментов, управления капитального строительства. Нужно понять, что эти дела не повлияют на жизнедеятельность города. Сейчас нам нужно перераспределять бюджет и если затягивать эти вопросы с переназначением, с сессиями, то это это повлияет на то, что происходит. Сегодня это уже поздно делать, – сказал он.



Напомним, что в понедельник, 2 апреля, судья Центрального районного суда Николаева Наталья Черенкова огласила решение по иску «изгнанного» мэра Александра Сенкевича, согласно которому решение о его восстановлении на посту городского главы Николаева вступает в силу немедленно.

Напомним, что 5 октября 2017 года депутаты Николаевского городского совета объявили «импичмент» мэру Николаева Александру Сенкевичу. Обязанности городского головы Николаева впервые в истории были возложены на женщину – секретаря городского совета Татьяну Казакову, а сам Сенкевич посчитал свою отставку вынужденным творческим отпуском. Затем экс-мэр дважды собирал «вече». Позже Сенкевич подал иск в суд, благодаря который удовлетворил сначала первый его иск о признании «импичмента» незаконным, и второй – о немедленном восстановлении его на должности.

Дверь рядом с кабинетом Сенкевича все еще опечатана

Восстановленый мэр осматривал приемную в компании управделами исполкома Юлии Литвиновой

В кабинете был и директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев

После первых шагов по кабинету, Сенкевич отправился на съемки

И в процессе здоровался с Владимиром Гуллером - действующим помощником нардепа Макарьяна, который на «роковой» сессии агитировал за импичмент Сенкевичу

Интересно, «оппозиционный» Игорь Копейка, которого подозревают в хищении бюджетных средств и даче взятки прокурору, тоже пришел поглазеть на возвращение Сенкевича?