09 Апрель 2018

VIP-Пасха в сети: как пиарились, отмечали и что желали политики и чиновники Николаевщины ВИДЕО

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Любой праздник для политиков и чиновников - это прекрасное время для пиара и работы с электоратом. В воскресенье, 8 апреля, христиане восточного обряда отпраздновали Светлое Христово Воскресение. Поздравила николаевцев и местная политическая элита. Отличной площадкой для религиозных откровений и пожеланий стал Facebook. NikLife промониторил странички «слуг народа» и подготовил подборку самых интересных публикаций.

Еще до прихода Пасхи сеть начала пестрить отчетами того, как политики едут встречать Благодатный огонь. Народный избранник Тарас Креминь не только стал «огненосцем» в канун Пасхи и доставил Благодатный огонь в церковь на Садовой, но и посвятил корзину в церкви вместе с семьей. Так, в канун праздника Креминь отправился в аэропорт Херсона, где вместе с губернатором соседней области Андреем Гордеевым и другими политиками встретил «священное пламя». После этого, днем в воскресенье политик опубликовал фото с женой и дочерью на фоне собора с праздничной атрибутикой в руках.

Креминь выполнил миссию «огненосца» и посвятил корзину в церкви вместе с семьей

Его «соратник-фронтовик» Игорь Бриченко в полночь отчитался в сети о том, что Благодатный огонь сошел в Иерусалиме, и уже передан на Николаевщину.

«Господь Бог, бережи Україну! Зі святим Великоднем! Христос Воскрес!» - написал любитель «изучения заграничного опыта» Бриченко.

Игорь Бриченко, видимо, очень горд тем, что исполнил такую важную миссию для нардепа, как доставка огня на Пасху

Еще один народный депутат от партии «БПП» Александр Жолобецкий, который чего только ради женщин не делал, снял поздравительный ролик. В нем политик поливал глазурью и украшал пасхальные пасочки совместно с детьми.

«Миру, достатку та Божої ласки», - подписал нардеп видео.

Интересно, а родители юных николаевцев давали письменное разрешение на то, чтобы их детей «поюзал» в своем политическом пиаре Жолобецкий?

Также Жолобецкий отчитался о том, что встречал в Херсоне огонь, а его лента в Facebook наполнилась десятками публикаций с поздравлениями.

Встречала «святой огонь» при параде и на каблуках вторая половика нардепа - Елена Жолобецкая

Отметим, что едва вернувшийся на пост городского головы Александр Сенкевич воздержался от поздравлений на своей странице в Facebook, а также не был замечен ни на одном всенощном бдении или при передаче «огня». Ничего не было опубликовано по случаю праздника и на сайте мэрии. Как известно, Сенкевич является римо-католиком, а те встретили Пасху еще неделю назад, 31 марта.

Главный сайт Николаева остался без поздравлений так же как и горожане без внимания своего мэра

Написавший заявление на временное отстранение от должности глава Николаевской ОГА Алексей Савченко поздравил своих подписчиков с самого утра. Он опубликовал небольшой пост с размышлениями о тайне Воскресения, пояснив, что это является символом для отчаявшихся. Свое поздравление он снабдил изображением репродукции художника Николаса Бертина - «Вознесение Христа».

«Воскресіння Христа - це Перемога. Перемога Духу та справжної щирої людяності над злом і темрявою», - поделился и поздравил юзеров соцсети Савченко.

Глава Николаевщины подкрепил поздравление с «Воскресением» репродукцией «Вознесения»

В свою очередь, первый заместитель Савченко Вячеслав Бонь в канун Пасхи отведал, по его словам, самые вкусные паски в своей жизни. Чиновник умилил социальную сеть снимками, как его дочь впервые в жизни испекла куличи к празднику.

«Моя Настенька первый раз в жизни пекла паски. Кушал я вкусные паски, но это самые вкусные паски, которые я ел за всю свою жизнь», - поделился чиновник.

Украсил фото для сети чиновник «инста-магическими» рамками

Экс-губернатор Вадим Мериков, который вместе с «фронтовиками» привез святое пламя на Николаевщину, пожелал стандартный набор в каждый дом: «счастье, гармонию, радость». Подкрепил свои пожелания Мериков фотографиями из храма около свечей.

Стандартный набор пожеланий в каждый дом получила Николаевщина и от своего бывшего

Еще один «Прометей», а по совместительству крипто-миллионер Игорь Дятлов призывал юзеров задумываться о дне, «в который история человечества была остановлена и запущена заново». Пополнилась страница Дятлова и видео-подборкой пасхальной ночи.

«Благодарим Бога за то, что Благодатный Огонь снова сошел в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме, и за то, что у нас есть возможность передать его друг другу», - написал «оппозиционер» Игорь Дятлов.

Интересно, публиковалось это фото тоже с «чистыми мыслями» или это просто такой хештег?

К слову, для городской «оппозиции» передача огня стала каким-то глобальным событием. Они всю ночь прождали Дятлова с лампадкой, а когда он приехал, массово начали транслировать в прямом эфире на своих страницах в Facebook момент передачи им огня.

Оппозиционеры одновременно повключали прямые трансляции, показывая, как Игорь Дятлов передает им огонь

Любитель устриц и «безвиза» депутат Евгений Рымарь, судя по публикации в сети, замечально провел свое время в компании 4 девушек и просто пожелал всем хороших выходных.

В светлый праздник Пасхи в компании 2-х блондинок и 2-х брюнеток «слуга громады» чувствовал себя «волшебно»

Недавно путешествовавший с Рымарем к турецким «братьям» депутат Алексей Лепишев решил поздравить подписчиков поэзией. Вместе с забавным четверостишием он опубликовал 4 фотографии ночной службы в церкви. Один из пользователей соцсети пошутил, что им «только нимбов не хватает».

Интересно, а как бы выглядел Алексей Лепишев с нимбом над головой?

Еще один «слуга народа» Андрей Вадатурский пожелал всем счастья, здоровья и благополучия, а также призвал всех к миру, согласию и взаимопониманию.

«Пусть ваша жизнь обновится вместе с приходом весны, а чувство светлой радости никогда не покидает душу. Желаю гармонии, большой любви, семейного уюта и процветания!» - написал Вадатурский.

В свою очередь, с призывом к добрым делам на своей страничке обратился и «главный по внешним связям» Николаевской мэрии Никита Козыренко, который Пасху провел в столице. В сети чиновник опубликовал селфи на фоне одной из важнейших православных святынь - Киево-Печерской Лавры.

«Христос воскрес! Вітаю всіх зі святом. Бажаю кожному мира та злагоди, любові та міцної віри! Творіть добро з любов'ю у серці», - написал Козыренко.

Амбициозный чиновник на фоне Лавры не только призвал всех творить добро с любовью в сердце, но и пожелал «крепкой веры»

Вдали от Николаева провел праздник и член исполнительного комитета Николаевского горсовета Дмитрий Крейнин. Он со своей второй половинкой отправился на Святую Землю в Иерусалим, однако, судя по публикации в сети, на схождение Благодатного огня они не попали и наслаждались живописными шедеврами Шагала, Моне, Ренуара, Бэкона и других мастеров.

Дмитрий Крейнин в эту Пасху «заделался» паломником, но «тот самый» момент пропустил

А вот обзаведшийся квартирой за 1,4 миллиона гривен от жены адвоката фигуранта дела «Мультика» нардеп Артем Ильюк привез огонь из Одессы. Его пресс-секретарь даже успела опубликовать радостный пост, что «они в этом году первые».

Ильюк вез огонь из Одессы и на радость своего пресс-секретаря сделал это первым

Глава администрации Центрального района Александр Береза «щиро вітав» картинкой из интернета со своей фамилией и поздравлением, а также семейной фотографией в окружении пасхальных корзин.

Береза порадовал не только репостом картиночки со страницы администрации, которой руководит, со своим же поздравлением



но и семейным фото с женой и дочкой

Директор центра админуслуг Дмитрий Лазарев решил пофилософствовать у себя на страничке про «огонь в глазах» и собрал более сотни лайков.

Директору центра админуслуг хочется больше «огня» в глазах

Нетипично и по-спортивному провел Светлый праздник самый спортивный и экстремальный депутат Николаевского областного совета Владислав Невеселый. Он победил на дистанции «железный человек» в Одессе.

«Я победил на дистанции «железный человек» - 100 км вело + 85 км бег. Домой приполз 8-го числа в 3 ночи, так как дистанцию завершил где-то в 1:30 ночи. Одним словом, можно было сразу брать паску и идти в церковь», - написал Невеселый.

Самый спортивный и экстремальный депутат областного совета продолжает покорение новых вершин даже в канун праздника

Его коллега по депутатству и владелец целого «аграрного» автопарка Юрий Кормышкин пожелал подписчикам новых побед и свершений на жизненном пути.

Интересно, а огромный сом, которым хвастался в сети раньше депутат, красовался на праздничном пасхальном столе у Кормышкина или его съели в пост?

Любительница примерить образ эмодзи, депутатка горсовета Лариса Веселовская отрапортовала ночью о том, что уже третий год в Кульбакино принимают Благодатный огонь во время Пасхального богослужения.

Депутатка выставила в сети несколько фото со своими избирателями, на этот раз обошлось без «селфи-охоты»

Еще один депутат Вячеслав Карцев поздравлял в сети «с наступившими и наступающими». Для него Страстная пятница выдалась очень продуктивной. Депутат пошел «во дворы».

«Здоровья крепкого вам и вашим деткам, благополучия в семьях. Отдельно хочу выразить благодарность своему сыну и внучке, которые в подготовительный к Пасхе период объездили со мной николаевские дворы и развозили детворе сладости. Вы – моя сменная батарейка», - делился со своими подписчиками Карцев.

Карцев очень благодарен, что его семья принимает участие в «развозе» сладостей детворе на его округе

Некоторые чиновники и политики решили провести своеобразный ликбез о значении праздника. Среди таких руководитель аппарата Николаевской ОГА, экс-мэр Николаева Юрий Гранатуров и глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева. Мэр Вознесенска Виталий Луков «не заморачивался» и сделал репост новости мэрии города, которым руководит.

Руководитель аппарата Николаевской ОГА написал о триумфе жизни над смертью

Мэр Вознесенска просто репоснул поздравление с сайта мэрии Вознесенска с такой же картинкой как у Гранатурова

Глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева написала жителям своего района о том, что «мы увидели чудо», а позже поделилась успехами на кулинарном поприще



Отдельную публикацию глава Николаевской райгосадминистрации посвятила благодарности «нардепам-прометеям»

В преддверии святых праздников внештатный советник главы Николаевщины Максим Бревда решил пропиарить мероприятие, на которое невозможно купить билет.

«С наступающим святым праздником Пасхи вас. Пусть Господь помогает нам, а мы продолжаем играть свои роли в фильме под названием «Жизнь», - написал Бревда.

Интересно, а мысли про роли в фильме под названием «Жизнь» - это не из песни босса Бревды Алексея Савченко - «Жизнь-игра»?