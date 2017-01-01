12 Апрель 2018

Однако, здравствуйте: депутат облсовета Рубский пришел на сессию с оружием и развлекал себя пошлым мемом

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В четверг, 12 апреля, депутаты Николаевского областного совета собрались на внеочередное заседание. Один из «возрожденцев», а именно сын городского головы Баштанки Геннадий Рубский, во время бурного обсуждения вопроса о прекращении полномочий заместителя главы облсовета Ивана Кухты нашел время для мониторинга юмористических новинок в социальных сетях. Так, его внимание привлек мем из рубрики «Однако, здравствуйте».

NikLife успел запечатлеть момент рассматривания Рубским картинки, на которой изображен российский телеведущий Михаил Леонтьев, который всегда начинает и заканчивает выступление, повторяя единственную фразу — «Однако, (здравствуйте/до свидания)». На фоне мужчины была надпись, несущая в себе смысл нерациональности питания вампиров кровью ввиду определенной причины.

Стоит отметить, что депутат решил поделиться весельем от увиденного и показал картинку своему коллеге – «железному человеку» Владиславу Невеселому. Однако Невеселого не повеселил пошлый мем и он продолжил заниматься своими делами.

Примечательно, что во время того, как Рубский повернулся к своему соседу, он слегка обнажил спину. Так, в объектив попал вероятный пистолет Геннадия, марку и модель которого рассмотреть не удалось. При этом в электронной декларации политика никакого ценного оружия не значится.

Отметим также, что во время голосования за принятие бюджета Николаевской области на 2018 год Геннадий Рубский был единственным представителем партии «Відродження», кто проголосовал «за».

Напомним, что ранее Геннадий Рубский заявил о желании «зажигать звезды» на небосводе юных талантов, а также пофотографировался с коровами.

А вот его коллегу, самого спортивного и экстремального депутата Николаевского областного совета Владислава Невеселого увиденная картинка не повеселила

Наверное, «накал страстей» на крайней сессии заставил Рубского задуматься о своей безопасности

Интересно, какой именно «ствол» припрятан в штанах депутата?