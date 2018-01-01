23 Апрель 2018

«Ни хвоста, ни чешуи»: на Матвеевских ставках депутаты «Нашего края» открыли рыболовный сезон

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В субботу, 21 апреля, николаевские рыбаки собрались на ставках в Матвеевке, чтобы открыть долгожданный рыболовный сезон.

В этот день традиционно магазин Flagman на территории «Николаевского сельскохозяйственно-рыбоводного предприятия» провел соревнования и тематический семинар. На него в роли эксперта был приглашен двукратный чемпион Украины из Запорожья Николай Солодовник. В ходе семинара с большим энтузиазмом он показал местным рыбакам как правильно пользоваться современными снастями, каким образом их подготавливать, и в целом как ловить рыбу.

В свою очередь рыбак Николай Бабич поделился лайфхаком, отметив, что вместо удачи опытному рыболову лучше желать «Ни хвоста, ни чешуи!». В этих водах он поймал свой трофей – карпа весом в шесть килограмм. Он уверяет – клев здесь хороший.

— Это самое удобное место для Николаева, оно находится в 5 километрах от города. Можно за считанные минуты свободно приехать сюда как с семьей, так и самому, и поймать рыбу, – отозвался Николай о ставках.

Интересно, что местность, на которой расположились водоемы остается территорией бывшего «Рыбхоза». В свое время заборы здесь снесли, а ставки уничтожены. Так, восемь лет назад арендовал это предприятие генеральный директор группы компаний «ПАЕК», депутат областного совета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин, и по его инициативе здесь вновь огородили территорию и разводят рыбу для любительской рыбалки. По его словам, на сегодняшний день это подходящее место для отдыха от шумного города.

— Мы вычистили ставки, они не работали. Мы поставили насосы и восстановили их работу. Хотя можно еще много чего здесь делать. Много было жалоб на то, что мы восстановили здесь забор семь лет назад. Все говорили, что мы не будем допускать людей к реке, но на сегодняшний день для местного населения открыт проезд к реке. Кто не хочет платно ловить рыбу на этих водоемах, может беспрепятственно заниматься рыбалкой на реке Южный Буг. Для города Николаева это является прекрасной возможностью для отдыха. Мы бы хотели, чтобы люди увидели, что можно приехать недалеко от города и недорого отдохнуть семьей, – отметил Кормышкин.

Юрий Кормышкин улыбался на камеру, определенно предвидя удачный исход рыбалки

При этом депутат от «Нашего края» по округу Матвеевки в городском совете Сергей Мотуз подчеркнул, что все это время собственными глазами наблюдал, как в свое время предприятие было «положено на лопатки».

— Мы видим, как потихоньку возродились ставки благодаря разведению рыб разных пород. Буквально в позапрошлом году мы выпустили в речку белого амура. Теперь мы даже в камышах видим эту рыбу, и душа радуется. Ты целуешь его и выпускаешь, чтобы он пополнил наш Южный Буг. Мы видим на глазах, что инициатива превратилась в полезную деятельность. И жители не только нашего микрорайона, но и практически все жители города бывают здесь, – прокомментировал возрождение ставков Мотуз.

Пользуясь случаем, в этот же день Кормышкин пригласил депутатов партии «Наш край» городского и областного советов и других чиновников на свежеприготовленную уху. Некоторых гостей обстановка даже побудила попробовать свои силы в рыбалке, что, безусловно, прошла успешно.

NikLife тоже угостился ухой с чашки и не отказался от вкусного шашлыка.

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