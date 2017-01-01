Согласно европейской традиции Украина стремиться чествовать памятный день победы над нацизмом и завершение Второй Мировой войны синхронно с Европой - 8 мая. Но, учитывая сложность и неоднозначность отношения украинцев к этой теме не отказываются и от 9 мая как от праздника «День Победы». Вот уже несколько лет он проходит без помпезных празднований и «парадов» в советском стиле. При этом, как и в каждую знаменательную дату социальные сети политической элиты пополняются гигабайтами информации с пожеланиями для своих подписчиков, а также «отчетами» о том как они провели этот день. NikLife промониторил «сети» и подготовил подборку самых занимательных публикаций.
Алексей Савченко, попросивший президента временно отстранить его от должности главы Николаевской ОГА, не упустил возможность напомнить о себе. Так, он написал пост, в котором напомнил о героизме людей и горьком опыте, полученном во время Второй Мировой войны. Также он отметил, что и сейчас на территории Украины идет война. А вот, мэр Николаева Александр Сенкевич воздержался от поздравлений, при этом присутствовал на возложении цветов к памятнику Героям-Ольшанцам. Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко была краткой и репостнула публикацию пресс-службы областного совета, дополнив его фразой «Вітаю із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!»
Несмотря на то, что Москаленко не писала сама пост, фотографии в публикации и так преимущественно её фотографии
Народные депутаты Украины от Николаевщины также не оставили своих подписчиков без поздравлений. При этом, некоторые из них подошли к этому весьма оригинально. К примеру, нардеп от партии «БПП» Александр Жолобецкий снял клип, в котором прочитал стихотворение собственного сочинения, посвятив его ветеранам Войны.
Его коллега Тарас Креминь, который вербовал в Николаев, абитуриентов из Бразилии, коротко написал поздравление с Днем Победы. Но подкрепил пост видеороликом с исторической справкой о роли Украины во Второй мировой Войне от Института Национальной Памяти Украины.
Давид Макарьян, который был замечен в вероятной интрижке со своей коллегой из верховной Рады, молчаливо лишь репостнул поздравление Петра Порошенко Президента Украины. Интересно, что оно посвящалось только 8-ому мая - Дню памяти и примирения.
Борис Козырь заговорил про «про ратний і трудовий подвиг» наших «предшественников» и собрал с сотню лайков под картинкой, в которой проведена аналогия с маками в полях и смертями солдат.
Глава «Нашего Края» в Николаевской области Юрий Кормышкин призвал нынешних военнослужащих ориентироваться на патриотизм украинцев во времена Второй мировой войны
Другой «областной» депутат Александр Бондарь опубликовал фото с коллегами по корпусу и нардепом Андреем Вадатурским, заявив в посте, что 1939-1945 годах была война Украины за Независимость. И хоть народ тогда проиграл, но украинская нация победила. Также он прикрепил к посту пафосный стих об участниках АТО.
Хоть Андрей Вадатурский и был с Александром Бондарем на возложении, сам поздравлять в соцсетях никого не стал
«Солидарная» депутатка облсовета Надежда Иванова в своем посте поблагодарила ветеранов за то, что подарили ей мирное небо над головой. К поздравлениям она прикрепила картинку с голубями, которых называют птицами мира.
Надежда Иванова в публикации «низко кланялась» и желала ветеранам оптимизма
Еще одна слуга народа Анна Воронок запостила себе на страницу ссылку на сайт с информацией о её дедушке, участвовавшем во Второй Мировой войны. Судя по сайту, за свои действия он был награжден Орденом Красной Звезды.
Теперь подписчики Воронок знают о её родословной чуть больше
«Оппозиционные» депутаты Николаевского городского совета в соцсетях особо над поздравлениями не заморачивались и «синхронно» репостили публикации из группы их партии, лишь дополняя небольшими подводками. Некоторые из них решили попиариться по максимуму и публиковали отдельные посты о концертах на своих округах, походах по домам ветеранов и так далее. При этом, Лариса Веселовская написала историю о своем дедушке, погибшем в 1942 году, а также опубликовала картинку-поздравление с изображением советского серпа и молота.
Депутаты от «Самопомощи» тоже не стали особо креативить и «украсили» свои страницы репостами либо поздравлениями от пресс-службы партии, либо картинками с их логотипом. Разве что Алексей Лепишев опубликовал фрагмент песни и две фотографии с возложения цветов.
«Слуга народа» от пропрезидентской партии «Солидарность» Сергей Танасов не стал поздравлять подписчиков с Днем победы, но опубликовал картинку посвященную Дню памяти и примирения, который празднуется 8 мая.
Член исполнительного комитета, а также адвокат Дятлова Владимир Тимошин, репостнул запись 2015 года, где он запечатлен с орденами на груди. Вице-мэр Александр Омельчук также как и его «оппозиционные» друзья синхронно репостил посты партии, а также восхитился взглядом Леонида Быков из кадра фильма «В бой идут одни старики». Поддержали его лайком соратники Андрей Яковлев, Александр Гусев, Павел Зоткин, «нашкраевцы» Сергей Мотуз и Сергей Карцев, а также «главный по внешним связям» горсовета Никита Козыренко. Тот на своей странице опубликовал фотографию своего прадеда и минималистично подписал снимок «С Днем Победы!».
Еще один чиновник Николаевской мэрии, Андрей Палько, которого временно отстранили от должности, «отделался» в сети апгрейдом недавно обновленного главного фото своего профиля украсив его памятным маком. При этом не так давно «хозяйственник» обновил и обложку своего профиля. Теперь Палько с «обрезанной» головой сидит в тюльпанах. Его «экологичный» коллега Владимир Корчагов воздержался от поздравлений. Он в этот день забрел с в красивое и тихое место.
Наряду с этим, глава администрации Ингульского района Светлана Гладун нашла самого старшего в городе участника боевых действий и конечно же отрапортовала об этом на своей странице. Этому герою уже 99 лет и ранее его имя было утеряно из списков ветеранов.