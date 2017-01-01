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Согласно европейской традиции Украина стремиться чествовать памятный день победы над нацизмом и завершение Второй Мировой войны синхронно с Европой - 8 мая. Но, учитывая сложность и неоднозначность отношения украинцев к этой теме не отказываются и от 9 мая как от праздника «День Победы». Вот уже несколько лет он проходит без помпезных празднований и «парадов» в советском стиле. При этом, как и в каждую знаменательную дату социальные сети политической элиты пополняются гигабайтами информации с пожеланиями для своих подписчиков, а также «отчетами» о том как они провели этот день. NikLife промониторил «сети» и подготовил подборку самых занимательных публикаций. Алексей Савченко, попросивший президента временно отстранить его от должности главы Николаевской ОГА, не упустил возможность напомнить о себе. Так, он написал пост, в котором напомнил о героизме людей и горьком опыте, полученном во время Второй Мировой войны. Также он отметил, что и сейчас на территории Украины идет война. А вот, мэр Николаева Александр Сенкевич воздержался от поздравлений, при этом присутствовал на возложении цветов к памятнику Героям-Ольшанцам. Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко была краткой и репостнула публикацию пресс-службы областного совета, дополнив его фразой «Вітаю із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!»

Алексей Савченко, даже не будучи на посту, все равно продолжает напоминать о себе постами

Несмотря на то, что Москаленко не писала сама пост, фотографии в публикации и так преимущественно её фотографии Народные депутаты Украины от Николаевщины также не оставили своих подписчиков без поздравлений. При этом, некоторые из них подошли к этому весьма оригинально. К примеру, нардеп от партии «БПП» Александр Жолобецкий снял клип, в котором прочитал стихотворение собственного сочинения, посвятив его ветеранам Войны.

Нардеп Александр Жолобецкий ко Дню победы «ударился» в ретро

Его коллега от Ингульского и Корабельного районов Артем Ильюк, оседлав байк , почтил память героев в мотопробеге и возложил цветы к монументу Воину-Освободителю в Новой Одессе.

Интересно, провести такую акцию Артема Ильюка случайно вдохновили не российские « Ночные волки »?

«Фронтовик» Вадим Пидберезняк не поздравил от своего имени своих фолловеров, однако засветился на фото с экс-губернатором Николаевщины Вадимом Мериковым. На снимках они в паре позировали с пожилыми ветеранами.





Нардеп Вадим Пидберезняк и экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков « пошли по дворам»

Его коллега Тарас Креминь, который вербовал в Николаев, абитуриентов из Бразилии, коротко написал поздравление с Днем Победы. Но подкрепил пост видеороликом с исторической справкой о роли Украины во Второй мировой Войне от Института Национальной Памяти Украины.

Тарас Креминь даже в поздравлении не обошелся без экскурса в историю

Давид Макарьян, который был замечен в вероятной интрижке со своей коллегой из верховной Рады, молчаливо лишь репостнул поздравление Петра Порошенко Президента Украины. Интересно, что оно посвящалось только 8-ому мая - Дню памяти и примирения.

Может быть, отдых в Турции настолько утомил Макарьяна, что даже собственных слов для поздравлений не осталось?

Почти также скромно напомнил о себе в сети Facebook «народный фронтовик» Игорь Бриченко. Нардеп просто запостил картинку с маками и «Коли ми пам’ятаємо, ми непереможні».

«Молчаливому» примеру коллеги последовал и нардеп Игорь Бриченко

Борис Козырь заговорил про «про ратний і трудовий подвиг» наших «предшественников» и собрал с сотню лайков под картинкой, в которой проведена аналогия с маками в полях и смертями солдат.

Нардеп постарался над текстом, но вот над качеством картинки – не очень

Глава «Нашего Края» в Николаевской области Юрий Кормышкин в своем посте рассказал о патриотизме тех, кто отдал жизнь за Украину во время Второй мировой войны. Также депутат добавил, что всем ветеранам необходимо обеспечить достойную жизнь. К посту он прикрепил «именную» картинку с изображением мака и солдат на танке.