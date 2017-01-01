«Маковые» аватарки и репосты пафоса: как политическая элита Николаевщины в сети поздравляла с 9 мая ВИДЕО

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«Маковые» аватарки и репосты пафоса: как политическая элита Николаевщины в сети поздравляла с 9 мая ВИДЕО

Согласно европейской традиции Украина стремиться чествовать памятный день победы над нацизмом и завершение Второй Мировой войны синхронно с Европой - 8 мая. Но, учитывая сложность и неоднозначность отношения украинцев к этой теме не отказываются и от 9 мая как от праздника  «День Победы». Вот уже несколько лет он проходит без помпезных празднований и «парадов» в советском стиле. При этом, как и в каждую знаменательную дату социальные сети политической элиты пополняются гигабайтами информации с пожеланиями для своих подписчиков, а также «отчетами» о том как они провели этот день. NikLife промониторил «сети» и подготовил подборку самых занимательных публикаций.

Алексей Савченко, попросивший президента временно отстранить его от должности главы Николаевской ОГА, не упустил возможность напомнить о себе. Так, он написал пост, в котором напомнил о героизме людей и горьком опыте, полученном во время Второй Мировой войны. Также он отметил, что и сейчас на территории Украины идет война. А вот, мэр Николаева Александр Сенкевич воздержался от поздравлений, при этом присутствовал на возложении цветов к памятнику Героям-Ольшанцам. Глава Николаевского облсовета Виктория Москаленко была краткой и репостнула публикацию пресс-службы областного совета, дополнив его фразой «Вітаю із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!»

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Алексей Савченко, даже не будучи на посту, все равно продолжает напоминать о себе постами
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы

Несмотря на то, что Москаленко не писала сама пост, фотографии в публикации и так преимущественно её фотографии

Народные депутаты Украины от Николаевщины также не оставили своих подписчиков без поздравлений. При этом, некоторые из них подошли к этому весьма оригинально. К примеру, нардеп от партии «БПП» Александр Жолобецкий снял клип, в котором прочитал стихотворение собственного сочинения, посвятив его ветеранам Войны.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Нардеп Александр Жолобецкий ко Дню победы «ударился» в ретро
Его коллега от Ингульского и Корабельного районов Артем Ильюк, оседлав байк, почтил память героев в мотопробеге и возложил цветы к монументу Воину-Освободителю в Новой Одессе.
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победыИнтересно, провести такую акцию Артема Ильюка случайно вдохновили не российские «Ночные волки»?
«Фронтовик» Вадим Пидберезняк не поздравил от своего имени своих фолловеров, однако засветился на фото с экс-губернатором Николаевщины Вадимом Мериковым. На снимках они в паре позировали с пожилыми ветеранами.

Пидберезняк
Нардеп Вадим Пидберезняк и экс-губернатор Николаевщины Вадим Мериков «пошли по дворам»

Его коллега Тарас Креминь, который вербовал в Николаев, абитуриентов из Бразилии, коротко написал поздравление с Днем Победы. Но подкрепил пост видеороликом с исторической справкой о роли Украины во Второй мировой Войне от Института Национальной Памяти Украины.

Пидберезняк
Тарас Креминь даже в поздравлении не обошелся без экскурса в историю

Давид Макарьян, который был замечен в вероятной интрижке со своей коллегой из верховной Рады, молчаливо лишь репостнул поздравление Петра Порошенко Президента Украины. Интересно, что оно посвящалось только 8-ому мая - Дню памяти и примирения.

Макарьян
Может быть, отдых в Турции настолько утомил Макарьяна, что даже собственных слов для поздравлений не осталось?
Почти также скромно напомнил о себе в сети Facebook «народный фронтовик» Игорь Бриченко. Нардеп просто запостил картинку с маками и «Коли ми пам’ятаємо, ми непереможні».
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
«Молчаливому» примеру коллеги последовал и нардеп Игорь Бриченко

Борис Козырь заговорил про «про ратний і трудовий подвиг» наших «предшественников» и собрал с сотню лайков под картинкой, в которой проведена аналогия с маками в полях и смертями солдат.

Козырь
Нардеп постарался над текстом, но вот над качеством картинки – не очень
Глава «Нашего Края» в Николаевской области Юрий Кормышкин в своем посте рассказал о патриотизме тех, кто отдал жизнь за Украину во время Второй мировой войны. Также депутат добавил, что всем ветеранам необходимо обеспечить достойную жизнь. К посту он прикрепил «именную» картинку с изображением мака и солдат на танке.
«Маковые» аватарки и репосты пафоса: как политическая элита Николаевщины в сети поздравляла с 9 мая

Глава «Нашего Края» в Николаевской области Юрий Кормышкин призвал нынешних военнослужащих ориентироваться на патриотизм украинцев во времена Второй мировой войны

Другой «областной» депутат Александр Бондарь опубликовал фото с коллегами по корпусу и нардепом Андреем Вадатурским, заявив в посте, что 1939-1945 годах была война Украины за Независимость. И хоть народ тогда проиграл, но украинская нация победила. Также он прикрепил к посту пафосный стих об участниках АТО.

«Маковые» аватарки и репосты пафоса: как политическая элита Николаевщины в сети поздравляла с 9 мая

Хоть Андрей Вадатурский и был с Александром Бондарем на возложении, сам поздравлять в соцсетях никого не стал

«Солидарная» депутатка облсовета Надежда Иванова в своем посте поблагодарила ветеранов за то, что подарили ей мирное небо над головой. К поздравлениям она прикрепила картинку с голубями, которых называют птицами мира.

«Маковые» аватарки и репосты пафоса: как политическая элита Николаевщины в сети поздравляла с 9 мая

Надежда Иванова в публикации «низко кланялась» и желала ветеранам оптимизма

Еще одна слуга народа Анна Воронок запостила себе на страницу ссылку на сайт с информацией о её дедушке, участвовавшем во Второй Мировой войны. Судя по сайту, за свои действия он был награжден Орденом Красной Звезды.

«Маковые» аватарки и репосты пафоса: как политическая элита Николаевщины в сети поздравляла с 9 мая

Теперь подписчики Воронок знают о её родословной чуть больше

«Оппозиционные» депутаты Николаевского городского совета в соцсетях особо над поздравлениями не заморачивались и «синхронно» репостили публикации из группы их партии, лишь дополняя небольшими подводками. Некоторые из них решили попиариться по максимуму и публиковали отдельные посты о концертах на своих округах, походах по домам ветеранов и так далее. При этом, Лариса Веселовская написала историю о своем дедушке, погибшем в 1942 году, а также опубликовала картинку-поздравление с изображением советского серпа и молота.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Судя по всему, множество мероприятий с синими шариками не дают времени депутатам написать какое-либо поздравление в Facebook
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Депутат Александр Маликин отчитался перед электоратом за уборку мемориала
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
«Оппозиционный» Дмитрий Жвавый пытался сделат фото-панораму, но что-то пошло не так
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Сначала Лариса Веселовская умиляла подписчиков историей о своих предках...
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
... а после постила немало картинок с советской символикой

Депутаты от «Самопомощи» тоже не стали особо креативить и «украсили» свои страницы репостами либо поздравлениями от пресс-службы партии, либо картинками с их логотипом. Разве что Алексей Лепишев опубликовал фрагмент песни и две фотографии с возложения цветов.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Видимо, у «Самопомощи» в запасе есть несколько картинок на любой случай жизни
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победыПоздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Наталья Горбенко, видимо, решила не разбрасываться словами, позволив это сделать пресс-службе партии
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
А Александр Лепишев совместил фото ветерана и себя, возможно, он намекал на некую аллегорию?

«Слуга народа» от пропрезидентской партии «Солидарность» Сергей Танасов не стал поздравлять подписчиков с Днем победы, но опубликовал картинку посвященную Дню памяти и примирения, который празднуется 8 мая.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
«Киборг» Сергей Танасов, видимо, решил проигнорировать День победы, отдав предпочтение Дню памяти и примирения
Вот уж кто удивил своих «фанатов» поздравлением, так это глава аппарата ОГА Юрий Гранатуров. Он на сцене ОДК вместе в компании одетых в военную форму певцов задорно исполнил «Песенку фронтового шофера». За это он «срубил» почти 100 лайков и более 900 просмотров за сутки.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Интересно, связано ли возвращение к вокалу Юрий Гранатуров с переходом на работу в ОГА?

Член исполнительного комитета,  а также адвокат Дятлова Владимир Тимошин,  репостнул запись 2015 года, где он запечатлен с орденами на груди. Вице-мэр Александр Омельчук также как и его «оппозиционные» друзья синхронно репостил посты партии, а также восхитился взглядом Леонида Быков из кадра фильма «В бой идут одни старики». Поддержали его лайком соратники Андрей Яковлев, Александр Гусев, Павел Зоткин, «нашкраевцы» Сергей Мотуз и Сергей Карцев, а также «главный по внешним связям» горсовета Никита Козыренко. Тот на своей странице опубликовал фотографию своего прадеда и минималистично подписал снимок «С Днем Победы!».

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Наверное, новых орденов у Владимира Тимошина нет, потому он решил опубликовать фото со старыми
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Пока вице-мэр Александр Омельчук восхищался взглядом актера Леонида Быкова...
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
... начальник управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы , наверное, не без гордости приоткрыл свою родословную

Еще один чиновник Николаевской мэрии, Андрей Палько, которого временно отстранили от должности, «отделался» в сети апгрейдом недавно обновленного главного фото своего профиля украсив его памятным маком. При этом не так давно «хозяйственник» обновил и обложку своего профиля. Теперь Палько с «обрезанной» головой сидит в тюльпанах. Его «экологичный» коллега Владимир Корчагов воздержался от поздравлений. Он в этот день забрел с в красивое и тихое место.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Начальник департамента по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета Андрей Палько стал ближе к природе
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Что «абсолютно снесло» ему голову
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Возможно, зеленые уголки Николаевщины вдохновят Владимира Корчагова на активную экологическую деятельность?

Наряду с этим, глава администрации Ингульского района Светлана Гладун нашла самого старшего в городе участника боевых действий и конечно же отрапортовала об этом на своей странице. Этому герою уже 99 лет и ранее его имя было утеряно из списков ветеранов.

Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Светлана Гладун, подобно Тарасу Кремню, нашла пожилого человека с интересной историей
Вернувшись в Николаев чиновник, который любит похвастаться полученными знаниями от стэнфордских профессоров Мкртич Мкртчян на 9 мая, видимо, был очень рад за армян. На свою страницу управленец сделал репост новости о том, что первым указом нового премьера Армении стал перенос Дня Победы на 8 мая. Позже он опубликовал текст, в котором поразмышлял на тему того, что в попытках обсуждать правильность прошлого украинцы теряют возможность строить будущее. Также он отметил, что все заявления о «несовместимости» Востока и Запада Украины неправильны, так как в любой стране очень много различных народов, диалектов и языков.
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
Мкртич Мкртчян вместо поздравлений решил поделиться новостями из Армении
А вот культурный управленец Юрий Любаров на своей странице порассуждал о том, что даже в нерабочий день пошел бы возлагать цветы на безымянные могилы у Вечного огня. По его словам, так его научила мама после того, как её отец пропал без вести.
Поздравления депутатов и чиновников с Днем победы
«Культурный управленец» Юрий Любаров решил в этот день немного пофилосовствовать
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