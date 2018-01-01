23 Май 2018

Президент Порошенко показушно попил кофе в центре Николаева и пообещал миллионы на реконструкцию Соборной

Прочитали: 2711

В Николаеве в среду, 23 мая, с рабочим визитом прибыл Президент Украины Петр Порошенко. После посещения предприятия «Нибулон», а также праздничных мероприятий ко Дню морской пехоты Украины на нижнем БАМе, он решил выпить кофе в одном из заведений на Соборной площади.

За несколько часов в заведении стали собираться люди, которые определенно знали о том, что вскоре здесь будет Гарант. Среди них «молодежки» партии Президента и партии «Наш Край», а также общественники и чиновники городского и областного советов. Администратор кафе размещала гостей по своему алгоритму, а также позволяла себе пересаживать посетителей с места на место, но все же оставляя два столика зарезервированными. При этом, атмосферой наближающегося «неформального общения» даже «не пахло». Однако, ближе к прибытию Президента в кафе уже никого не пускали и по очереди размещались на стульях представители специальных служб и охраны Порошенко.

Читайте также: В Николаеве министр Омелян выпил кофе с «фронтовиками», забыл где остановился и «похвалил» дорогу в город

Перед тем как Порошенко вошел в кафе, его оккупировали простые горожане, которые принялись жаловаться на свои проблемы и требовали способствовать их решению. На это, он только улыбался и говорил им обращаться к местной власти. Были среди десятка собравшихся нашлись и те которые попросту хотели по-селфится или сделать фото на память. Как только Президент Украины со свитой зашли в заведение, он стал общаться с присутствующими.

— Доброго дня! Я вам складу компанію, ви не проти? – приветливо обратился Порошенко к гостям кафе.

Те конечно же не возражали, так как заблаговременно ждали его несколько часов, и стали приветствовать. В свою очередь вместе с первыми лицами города и области тот занял зарезервированный стол у окна и позвал к себе официанта. Он попросил кофе, и официант уточнил, не с молоком ли, или может быть лате.

— Та ні, то для олігархів, – окликнул его Президент.





Компанию за кофе Президенту Украины составил глава Николаевщины Алексей Савченко, глава областного совета Виктория Москаленко, а также мэр Николаева Александр Сенкевич. Не остались в стороне и руководители областной и городской ячеек партии БПП Михаил Талпа и Кирилл Горбуров. В процессе «импровизированного совещания» они обсудили вопросы, касающиеся предприятия «Зоря-Машпроект», а также реконструкции Соборной площади, на реконструкцию которой Порошенко пообещал подарить «несколько миллионов».

Читайте также: Марина Порошенко в эффектной вышиванке подписала в Николаеве меморандум от фонда имени своего мужа

Позже заказал кофе и городской глава Александр Сенкевич, но его ему так и не принесли, ведь совещание прошло в экспресс-режиме. Обслужили еще и главу областного совета Викторию Москаленко. В свою очередь она попросила «Сашу» (Сенкевича - ред) позволить и первым лицам области тоже высказаться о своих проблемах. Порошенко выступил в роли миротворца и посоветовал всем сторонам определиться со своими приоритетами. В это же время Сенкевич вместе с депутатом областного совета Михаилом Талпой показывали Гаранту объекты, что обсуждались, на картах города и области, которые им заранее принесли их подчиненные. Кроме того, глава Николаевщины Алексей Савченко разговаривал по телефону, даже в то время, как к нему обращался Президент Порошенко.

Во время беседы городской голова Александр Сенкевич рассказал о планах реконструировать главную площадь города и установить там фонтан. На что сразу же отреагировал Петр Порошенко.

— Фонтан — это не ко мне. А все ресурсы президента мы уже потратили на средства ГФРР (Государственный фонд реконструкции и развития — ред.). Напишешь на мой благотворительный фонд — я несколько миллионов выделю на реконструкцию площади. Это будет уже мой личный подарок жителям Николаева, – сказал глава государства.





После чашечки «бодрящего» и фотосессии с гостями заведения и его персоналом глава государства продолжил свою прогулку по площади. Отметим, что во время нахождения Порошенко в кафе несколько сотрудников отделения почты, которое находиться рядом высказывали свое недовольство происходящим. Идя по площади Порошенко не упустил возможности побывать и там. Затем через несколько минут Гарант конституции вновь предстал перед николаевцами и направился в сторону мэрии, где запечатлел несколько кадров с местными жителями и детьми.

Завершающей точкой, в которую отправился гарант, стала набережная Николаева. В это же время на верхнем БАМ-е во всю «гремела» музыка, и уже стояли подготовленные к «селфи» с президентом танцевальные ансамбли. Поблагодарив всех за теплый прием и одним глазком насладившись городскими «талантами» Петр Порошенко направился к своему кортежу. Отметим, что по имеющейся информации, после он отправился на полигон «Широкий лан» на Николаевщине.

Напомним, что до приезда к приезду Петра Порошенко в Николаев наспех «латали» набережную плитку и садили цветы у мэрии.

























Над материалом работали: Татьяна Вязникова, Анастасия Михайлова, Маргарита Ткачова