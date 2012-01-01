01 Июнь 2018

Садыков VS Ермолаев: без статуса и должности у экс-губернатора в мэрии кабинет с мебелью «Пшонка-стайл»

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У экс-губернатора Александра Садыкова, не прошедшего специальную проверку на право занимать должность заместителя городского головы, как оказалось, есть свой просторный кабинет в здании городского совета. При этом, он обустроен аристократической мебелью. Фото из кабинета появились в сети Facebook несколько дней назад. NikLife проверил эту информацию, а также поинтересовался на каких правах Садыков пользуется собственностью городской громады и что из себя представляет мебель в кабинете.

Александр Садыков подтвердил, что это его офисные владения, а такую мебель он может себе позволить. При этом, обнародованные фото, по его мнению, были сделаны незаконно.

— Кабинет, в который незаконно проникли и сделали фотографии? Вы об этом? Да, конечно (это мой - ред.). Лично моя персонально мебель. Вы хотите подискутировать насколько она дорогая и насколько она интересная и насколько это Пшонка-стайл? Это абсолютно нормальная офисная мебель, которую я могу себе позволить. Вот и все. Она не покупалась специально для этого кабинета, а была взята с моего предыдущего рабочего кабинета. Если Вы о стиле будете говорить, то мне этот разговор не интересен. Вы можете сделать свои собственные суждения и Бог с Вами, – с претензиями ответил экс-губернатор на вопрос NikLife.

Как известно, Садыков был назначен на должность заместителя городского головы по вопросам транспорта и инфраструктуры. При этом, спустя два месяца после этого, по результатам специальной проверки обнаружена информация, которая препятствует занятию им должности вице-мэра Николаева. Прокомментировал статус Садыкова и директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции городского совета Андрей Ермолаев.

— У него сейчас статуса в мэрии нет. Он присягу не принял, в трудовой книжке его записи нет, зарплату он не получает. Насколько я знаю, Садыков не прошел спецпроверку. Также, если его на эту должность его назначил горсовет, то по закону все заместители городского головы должны проходить спецпроверку по разным положениям. Если такая особь спецпроверку не проходит, то ее увольняют без согласия соответствующего совета на основании закона о борьбе с коррупцией. Так что с того момента, как подписали справку о том, что Садыков не прошел спецпроверку, он уже считается уволенным. В трудовой книжке должны были сделать запись о том, что он принят и сразу же уволен [...]. А про кабинет это не ко мне. Мы зададим этот вопрос хозяйственному отделу, как человек занимает кабинет не имея должности, – пояснил Ермолаев.

В свою очередь, свой непонятный статус признает и сам Садыков, но апеллирует тем что его об этом не проинформировали в законном порядке.

— У меня там неопределенный статус. Меня абсолютно ничего не удивляет. Проверка этого не показывала – это раз. Выводов к проверке у меня нет – это два. Я не был проинформирован об этом в законном порядке – это три, – аргументирует Садыков.

Поинтересовался NikLife и тем, на каких основаниях Александр Садыков входит в исполнительный комитет Николаевского городского совета. Сам любитель элитной мебели не увидел «ничего удивительного» в том, что остается членом исполкома и поспешил ускользнуть от ответа. В свою очередь в его состав он подавался как вице-мэр.

— Я занимаюсь всем, чем мне положено заниматься как члену исполкома, рассматривать документы, перед тем как за них проголосуют депутаты. К слову, этого не делают многие члены исполкома, к сожалению. Член исполкома и заместитель городского головы - это две совершенно разные вещи. Это разные категории граждан. То госслужащий, а член исполкома не обязательно должен быть госслужащий, – сказал он.

Интересно, что директор «антикоррупционного» департамента Ермолаев не может дать объяснение тому, почему Садыков до сих пор числится членом исполнительного комитета. Он отметил, что подобная ситуация возникла впервые и была направленно обращение в Верховную Раду дабы там объяснили как быть в сложившейся ситуации.

— На каком основании он член исполкома - это сложный вопрос. Подавался он на этот статус как заместитель городского головы. Учитывая, что он не проработал ни секунды на должности, то очень непонятно. Если бы он поработал, а потом ушел - то были такие случаи. А сейчас не могу сказать на каком основании он посещает исполком. Учитывая, что депутаты вообще оспаривают назначения исполкома, то все это может привести к непонятным последствиям. Такой ситуации еще никогда не возникало. Из-за этого нами был направлен запрос в Комитет Верховной Рады, чтобы они нам разъяснили что нам делать. Пока мы ждем ответа - он ходит на исполком. Но если потом будет сложная ситуация, где его голос на что-то повлияет, то после эти решения при желании можно будет оспорить, – сказал «антикоррупционер».

Напомним, что в то время, в период своего губернаторства Садыков любил проводить «благотворительные ужины» для VIP-персон. На такие вечера приглашали известных украинских «селебрити», а вход на вечеринку стоил 10 тысяч гривен (на то время – 2 тысячи долларов). После ухода из большой политики Садыков стал заядлым путешественником: экс-губернатор неоднократно изучал горы Непала, покорял волны Средиземного моря и лечился коноплей во Флоренции. В 2012 году политика «застукали» возле дорогущего бутика в Киеве, но Садыкова цена на одежду в нем ни капли не смутила.