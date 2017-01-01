04 Июнь 2018

Нардепы Шкрум, Найем и Вадатурский «поужинали» с губернатором Савченко в николаевском ресторане

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Экс-журналист и нардеп от «БПП» Мустафа Найем, который ранее с трибуны Верховной Рады делал громкие заявления по поводу председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, поужинал с ним в николаевском ресторане. Компанию им составили представители межфракционного депутатского объединения «ЄвроОптимісти» Андрей Вадатурский и Алена Шкрум. К такому выводу можно прийти после просмотра фото, которое в Facebook опубликовало одно из николаевских заведений.

Так, спустя несколько дней после визита депутатов, которые приезжали в Николаев в рамках «оптимистического» тура, в сети появилось фото, на котором запечатлен персонал заведения «Запічок. Піца-хата» в компании модной соратницы Юлии Тимошенко Алены Шкрум, любителя выпить Мустафы Найема, а также владельца особняка на Кинбурнской Косе, николаевского народного депутата от президентской партии Андрея Вадатурского.

«Rest in Zapichok», – подписали фото с политиками в заведении.

На снимке Алена Шкрум позирует в ярко-малиновом костюме бренда Massimo Dutti, а вот Алексей Савченко пришел в привычной для него рубашке с изображением хризмы. При этом, у Андрея Вадатурского в руках красуется бутылка николаевского вина «Скарби Бредіхіна».





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К слову, один из тех, кто разделил трапезу с Савченко, а именно Мустафа Найем, ранее вещал о том, что председатель Николаевской ОГА, якобы, раньше других знал о готовящемся расстрела Майдана в феврале 2014 года. По словам Найема, об этом Савченко было сообщено Юрием Крысиным. Сам Крысин позже был осужден к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия. Кроме того, по словам Мустафы Найема, Крысин, якобы, был партнером бывшего Генпрокурора Виталия Яремы и Алексея Савченко по «Авант-Банку».

Сам же Савченко в интервью «Левому Берегу» отверг все обвинения, но подтвердил, что с Крысиным во времена Майдана действительно общался. По словам главы ОГА, он давал показания по этому делу в статусе свидетеля еще два года назад и не может разглашать тайну следствия.

Напомним, что ранее в Николаеве министр Омелян выпил кофе с «фронтовиками», забыл где остановился и «похвалил» дорогу в город.