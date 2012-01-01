09 Июнь 2018

В ТОПе богачей Украины Вадатурский старший не чувствует себя счастливым из-за олигархов «по соседству»

Прочитали: 1449

Самый состоятельный николаевец, гендиректор компании «НИБУЛОН» Алексей Вадатурский традиционно вошел в первую 20-ку самых богатых людей Украины по состоянию на 2018 год по версии журнала «Фокус».

В комментарии NikLife он рассказал, что очень скептически относится к подобным рейтингам и не отслеживает их обновления. При этом, он бы предпочел замыкать список самых богатых в стране, ради того, чтобы Украина процветала.

— Це оцінка когось, якихось груп експертів. Це не моє власне бажання, і в даному випадку не моя ціль бути в рейтингах. Я досить скептично відношусь к цьому. Не завжди вони є об’єктивні. Наша компанія і я особисто стали успішними завдяки нашій праці. І ми своєю працею показали, наскільки є великі можливості в країні. Дуже шкода, що ми маємо такий рейтинг, а Україна пасе задніх по інвестиціям, по соціальному статусу, по заробітку людей. Було би більш приємно знаходитися десь у кінці, але щоб Україна була більш багатша та заможніша, щоб все було, як в кращих країнах світу, – отметил он.

Интересно, что во время общения он попросил зачитать ему его соседей по позициям, и услышав фамилии других олигархов, расстроился. Не по нраву Вадатурскому оказался такой круг влиятельных бизнесменов.

— В мене немає поваги до всіх цих людей. Коли знаходишся в колі таких людей, не відчуваєш себе щасливою людиною. Проте взагалі я – щаслива людина, бо я вільна людина в житті та виконанні свої планів [...] Я за цим не слідкую [...] Краще бути сотим, коли в тебе є 99 людей, яким потрібно виразити подяку, що вони в країні стали успішними завдяки не тому, що вони взяли, отримали, приватизували, а завдяки тому, що вони це зробили самі своїми колективами, – подчеркнул миллионер.

Стоит отметить, что в рейтинг самых богатых людей Украины по состоянию на 2018 год вновь попали еще два человека, которые относятся к Николаеву. Владелец николаевского порта «Ника-Тера» Дмитрий Фирташ по сравнению с прошлым годом спустился на одну ступень, однако приумножил свой капитал с 623-ех до 640-а миллионов долларов. Бывший российский, а теперь украинский олигарх Вадим Новинский, который контролирует «Черноморский судостроительный завод», за год накопил 184 миллиона долларов и поднялся на три строчки в рейтинге и оказался на 11-м месте с 550 миллионами. А вот скандальный николаевский бизнесмен Рафаэль Гороян, компания которого «Прометей» была замешана в деле о неуплате налогов, и вовсе исчез из рейтинга. При этом в прошлом году он оказался на 65-м месте с 90 миллионами.

К слову, на первом месте по-прежнему красуется олигарх Ринат Ахметов – его капитал оценили в 3,1 миллиарда долларов. Второе-третье места также традиционно разделили компаньоны по группе «Приват» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, на счету каждого чуть более полутора миллиарда долларов. Президент Украины Петр Порошенко занял в этом году 11 место - его капитал оценили в 542 миллиона долларов.

Напомним, что ранее второй год подряд глава Николаевщины Алексей Савченко возглавил рейтинг самых богатых губернаторов Украины.