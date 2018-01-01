23 Июнь 2018

Круговорот управленцев, «сухие попки» и тщеславие: мэр «в елках» зарядил молодежь неформальным общением

Прочитали: 799

Пятничный вечер, 22 июня, для николаевской молодежи стал особенным. Накануне своего «профессионального» праздника местные студенты и общественники встретились с градоначальником Николаева Александром Сенкевичем для неформального общения. Каждый смог задать интересующий вопрос человеку, который теоретически вершит судьбу города, а сам мэр вновь вспомнил о своей молодости. Он рассказал о том, почему решил стать городским головой, а также прокомментировал свое отношение к Чемпионату мира по футболу в России и к вредным привычкам.

«В елках» у николаевской мэрии молодежь упала на кресла-мешки и непрекращаемо вела «прямые эфиры» на свои страницы в социальных сетях. Сенкевич смотрел на них «свысока», но удивил многих своей открытостью, иногда даже излишней. К примеру, он сравнил поиск своего призвания с «ненадобностью» создавать стратегию по «чистке и сушке попок», а позже сказал, что «не употребляет наркоту».

Участникам встречи пришлось «посоревноваться» друг с другом как в очереди задать вопрос мэру, так и в «оригинальности». К слову, за самые креативные вопросы студенты получили три Power Bank, чтобы быть всегда «заряженными». NikLife не смог пропустить эту встречу и выбрал самые интересное из спича градоначальника.

Как решил стать мэром

— Диплом мені жодного разу в житті не згодився. І справа не в тому, що освіта – це підготовка до дорослого життя. Проте це досягнення і показник спроможності завершити якусь справу. Коли мене запитували діти в одній школі про моє бажання (стати мером – ред.), я сказав, що це було заради того, щоб задовольнити своє «тщеславие». І всі вибухнули: «Боже, що він сказав?!». Я ще раз повторюю, одна з проблем нашого суспільства - це ханжество. [...] І дуже часто люди кажуть те, що вони хочуть чути, проте не кажуть правду. Я тоді сказав дітям правду. [...] Я створив свою компанію, почав заробляти кошти, почав робти все своє життя. І я зрозумів, що можу створити життя у шкарлупі яйця. Тобто у мене всередині буде все добре, а навколо мене не буде добре. І колись я буду йти по вулиці, мене хтось вдарить по голові, я впаду, а якась «скорая помощь» не доїде, тому що її просто не існує або в неї відвалилися колеса. Тому вирішив створювати життя навколо яйця, навколо свого комфорту. [...] І зараз те «тщеславие», про яке я казав, давно вже задоволено. До сьогоднішньої діяльності мене як міського голови воно не має ніякого відношення.

Что должно произойти, чтобы управленцы слышали громаду

— Для этого должны произойти выборы, следующие. Тогда громада станет теми управленцами. Называется: «круговорот управленцев в природе».

Мэр Сенкевич во время встречи построил себе настолько «идеальный» образ, что возможно молодых студенток могло разочаровать в нем только обручальное кольцо

А тем временем Александр Рябенко улыбчиво позировал для NikLife, ведь буквально только что официально был назначен начальником управления по вопросам молодежной политики Его предшественник Олег Соколик (по центру) вероятно все еще не мог отвыкнуть от «молодежной» тусовки

Как и «вечно молодой» райтер Вячеслав Балабаев

Бывший «молодой регионал» и «студенческий мэр» Виталий Васильев пришел на встречу, и ему пообещали должность в молодежном управлении

«Агент развития» Виталий Воронов шел «по стопам» Сенкевича

Как найти свое призвание

— Допустим, у нас упала с вами ручка. И мы думаем над стратегией поднятия ручки. Так, давайте проведем стратегическую сессию и подумаем, как бы нам поднять ручку. Разобьемся на группы. Вы будете думать, как наклоняться, а вы будете думать, как ее поднять. Проведем опрос как поднять ее лучше, а может и загальнонаціональне опитування, чи взагалі потрібна нам ручка. Вместо того, чтобы наклониться и взять ее, мы занимаемся всякими такими глупостями. Ребята, чтобы попки были сухими и чистыми, их нужно чистить и сушить. То есть, нужно идти и делать.

О Чемпионате мира по футболу в России и связи футбола с политикой

— Клянусь, не дивився жодного матчу по футболу в Росії. Проте насправді футбол я поважаю. [...] Спорт – це добре, це важливо. Або це футбол, або це скейт, або це роліки... Кожен вибирає його для себе. В футбол сам періодично граю. Що стосується політики, то футбол з політикою не схожий зовсім. У футболі є лідери, які грають у команді. Проте в політиці немає правил, а у футболі – є.

О том, какой Николаев будет через 5-10 лет

— Я вижу его (Николаев через 5-10 лет) чистым, красивым, зеленым городом, в который будут приезжать студенты со всей страны и со всего мира, чтобы получать образование. Я как думал, что Николаев должен стать образовательной Меккой, так и считаю. Образование - это хороший туристический бизнес, потому что студент - это турист, который приезжает в город на пять лет. Он тратит здесь свои деньги, реализует свои идеи и прочее-прочее. Поэтому я считаю, что Николаев должен стать студенческим городом, как, к примеру, Вроцлав в Польше и другие города, которые делают ставку на высшее.

О вредных привычках

— Я не употребляю наркоту. Как говорится, начинаю з себя. Действительно, иногда употребляю агкологоль, чем не горжусь. Нужно создавать спортивные возможности, создавать инфраструктуру и устраивать тусовки, как сегодня, чтоба голова у молодежи была занята чем-то интересным. Когда человек употребляет алкоголь и наркотики, человек просто тупеет, потому что у него в голове умирают клетки мозга. Он становится тупой. Конечно же таких людей должно быть меньше в Николаеве.

Напомним, что в прошлом году мэр Николаева Александр Сенкевич говорил с молодежью о системе управления городом, дорогах и конкурентоспособности города.

Вице-мэры Владимир Крыленко и Сергей Диндаренко почему-то не подходили к молодежи

Администратор УАЛ-а Ирина Цуркан, возможно, собирала месседжи мэра, чтобы потом рассказать их молодым лидерам

Велосипедисты вместе с Роландом Байрозяном стояли отдельной «тусовкой»

Глава «антикоррупционного» департамента Андрей Ермолаев пришел с новоназначенным директором КП «Центр защиты животных» Александром Голобородским КП принес с собой «чтиво» для Сенкевича

Некоторые николаевцы интересовались рейтингом журнала «Фокус», в котором город занял предпоследнее место в списке самых комфортных городов Украины

Глава «Самопомощи» в горсовете Федор Панченко тоже пришел, но задавать вопросы ради power bank не стал

После Сенкевича «минута славы» была и у Александра Рябенко, который рассказал молодежи о том, что он намерен с ними и для них делать, а также анонсировал мероприятия к их «профессиональному» празднику

Над материалом работали: Анастасия Михайлова и Антон Малиновский