Круговорот управленцев, «сухие попки» и тщеславие: мэр «в елках» зарядил молодежь неформальным общением

Прочитали: 799

Встреча Сенкевича с молодежью

Пятничный вечер, 22 июня, для николаевской молодежи стал особенным. Накануне своего «профессионального» праздника местные студенты и общественники встретились с градоначальником Николаева Александром Сенкевичем для неформального общения. Каждый смог задать интересующий вопрос человеку, который теоретически вершит судьбу города, а сам мэр вновь вспомнил о своей молодости. Он рассказал о том, почему решил стать городским головой, а также прокомментировал свое отношение к Чемпионату мира по футболу в России и к вредным привычкам.

«В елках» у николаевской мэрии молодежь упала на кресла-мешки и непрекращаемо вела «прямые эфиры» на свои страницы в социальных сетях. Сенкевич смотрел на них «свысока», но удивил многих своей открытостью, иногда даже излишней. К примеру, он сравнил поиск своего призвания с «ненадобностью» создавать стратегию по «чистке и сушке попок», а позже сказал, что «не употребляет наркоту».

Участникам встречи пришлось «посоревноваться» друг с другом как в очереди задать вопрос мэру, так и в «оригинальности». К слову, за самые креативные вопросы студенты получили три Power Bank, чтобы быть всегда «заряженными». NikLife не смог пропустить эту встречу и выбрал самые интересное из спича градоначальника.

Как решил стать мэром

— Диплом мені жодного разу в житті не згодився. І справа не в тому, що освіта – це підготовка до дорослого життя. Проте це досягнення і показник спроможності завершити якусь справу. Коли мене запитували діти в одній школі про моє бажання (стати мером – ред.), я сказав, що це було заради того, щоб задовольнити своє «тщеславие». І всі вибухнули: «Боже, що він сказав?!». Я ще раз повторюю, одна з проблем нашого суспільства - це ханжество. [...] І дуже часто люди кажуть те, що вони хочуть чути, проте не кажуть правду. Я тоді сказав дітям правду. [...] Я створив свою компанію, почав заробляти кошти, почав робти все своє життя. І я зрозумів, що можу створити життя у шкарлупі яйця. Тобто у мене всередині буде все добре, а навколо мене не буде добре. І колись я буду йти по вулиці, мене хтось вдарить по голові, я впаду, а якась «скорая помощь» не доїде, тому що її просто не існує або в неї відвалилися колеса. Тому вирішив створювати життя навколо яйця, навколо свого комфорту. [...] І зараз те «тщеславие», про яке я казав, давно вже задоволено. До сьогоднішньої діяльності мене як міського голови воно не має ніякого відношення.

Что должно произойти, чтобы управленцы слышали громаду

— Для этого должны произойти выборы, следующие. Тогда громада станет теми управленцами. Называется: «круговорот управленцев в природе».

Встреча Сенкевича с молодежьюМэр Сенкевич во время встречи построил себе настолько «идеальный» образ, что возможно молодых студенток могло разочаровать  в нем только обручальное кольцо
Встреча Сенкевича с молодежьюА тем временем Александр Рябенко улыбчиво позировал для NikLife, ведь буквально только что официально был назначен начальником управления по вопросам молодежной политикиВстреча Сенкевича с молодежьюЕго предшественник Олег Соколик (по центру) вероятно все еще не мог отвыкнуть от «молодежной» тусовки

Встреча Сенкевича с молодежьюКак и «вечно молодой» райтер Вячеслав БалабаевВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

Бывший «молодой регионал» и «студенческий мэр» Виталий Васильев пришел на встречу, и ему пообещали должность в молодежном управлении

Встреча Сенкевича с молодежью

«Агент развития» Виталий Воронов шел «по стопам» Сенкевича

Встреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

Как найти свое призвание

— Допустим, у нас упала с вами ручка. И мы думаем над стратегией поднятия ручки. Так, давайте проведем стратегическую сессию и подумаем, как бы нам поднять ручку. Разобьемся на группы. Вы будете думать, как наклоняться, а вы будете думать, как ее поднять. Проведем опрос как поднять ее лучше, а может и загальнонаціональне опитування, чи взагалі потрібна нам ручка.  Вместо того, чтобы наклониться и взять ее, мы занимаемся всякими такими глупостями. Ребята, чтобы попки были сухими и чистыми, их нужно чистить и сушить. То есть, нужно идти и делать.

О Чемпионате мира по футболу в России и связи футбола с политикой

— Клянусь, не дивився жодного матчу по футболу в Росії. Проте насправді футбол я поважаю. [...] Спорт – це добре, це важливо. Або це футбол, або це скейт, або це роліки... Кожен вибирає його для себе. В футбол сам періодично граю. Що стосується політики, то футбол з політикою не схожий зовсім. У футболі є лідери, які грають у команді. Проте в політиці немає правил, а у футболі – є

О том, какой Николаев будет через 5-10 лет

— Я вижу его (Николаев через 5-10 лет) чистым, красивым, зеленым городом, в который будут приезжать студенты со всей страны и со всего мира, чтобы получать образование. Я как думал, что Николаев должен стать образовательной Меккой, так и считаю. Образование - это хороший туристический бизнес, потому что студент - это турист, который приезжает в город на пять лет. Он тратит здесь свои деньги, реализует свои идеи и прочее-прочее. Поэтому я считаю, что Николаев должен стать студенческим городом, как, к примеру, Вроцлав в Польше и другие города, которые делают ставку на высшее.

О вредных привычках

Я не употребляю наркоту. Как говорится, начинаю з себя. Действительно, иногда употребляю агкологоль, чем не горжусь. Нужно создавать спортивные возможности, создавать инфраструктуру и устраивать тусовки, как сегодня, чтоба голова у молодежи была занята чем-то интересным. Когда человек употребляет алкоголь и наркотики, человек просто тупеет, потому что у него в голове умирают клетки мозга. Он становится тупой. Конечно же таких людей должно быть меньше в Николаеве.

Напомним, что в прошлом году мэр Николаева Александр Сенкевич говорил с молодежью о системе управления городом, дорогах и конкурентоспособности города.

Встреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

Вице-мэры Владимир Крыленко и Сергей Диндаренко почему-то не подходили к молодежи

Встреча Сенкевича с молодежью

Встреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

Администратор УАЛ-а Ирина Цуркан, возможно, собирала месседжи мэра, чтобы потом рассказать их молодым лидерам

Встреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

Встреча Сенкевича с молодежью

Велосипедисты вместе с Роландом Байрозяном стояли отдельной  «тусовкой»

Встреча Сенкевича с молодежью

Глава «антикоррупционного» департамента Андрей Ермолаев пришел с новоназначенным директором КП «Центр защиты животных» Александром Голобородским КП  принес с собой «чтиво» для Сенкевича

Встреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

Некоторые николаевцы интересовались рейтингом журнала «Фокус», в котором город занял предпоследнее место в списке самых комфортных городов Украины

Встреча Сенкевича с молодежью

Глава «Самопомощи» в горсовете Федор Панченко тоже пришел, но задавать вопросы ради power bank не стал

Встреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежьюВстреча Сенкевича с молодежью

После Сенкевича «минута славы» была и у Александра Рябенко, который рассказал молодежи о том, что он намерен с ними и для них делать, а также анонсировал мероприятия к их «профессиональному» празднику

Над материалом работали: Анастасия Михайлова и Антон Малиновский

Читайте также:Конкурс для одного: в Николаевском горсовете выбрали нового «молодежного управленца» Вернувшийся мэр Николаева Сенкевич встретился с молодежью и вновь пообещал фонтан в «Сердце города» «Свободные политики» собрались в Николаеве, чтобы развивать молодежь страны «Дороги, туризм и рэпчик»: Сенкевич собрал николаевскую молодежь для обсуждения общих проблем