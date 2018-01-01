03 Июль 2018

Я человек, который ищет новое: шоумен Тазарачев больше не директор «Юности» и намерен возглавить «Март»

Прочитали: 848

Известный николаевский шоумен Юрий Тазарачев, которого многие знали как директора концерт-холла «Юность», покинул эту должность и ушел работать на коммунальный телеканал «Март». Эту информацию он подтвердил в комментарии NikLife.

Во вторник, 3 июня, после отпуска в США, Тазарачев провел свой первый день на «Марте» в качестве редактора, однако в скором времени планирует возглавить телеканал. Для этого ему необходимо получить поддержку депутатов на сессии. В течении двух недель Юрий Тазарачев намерен проработать концепцию развития телеканала.

— Стану ли я директором «Марта» будет известно после голосования депутатов. Но на «Март» с сегодняшнего дня я вышел на работу первый день. На должность одного из редакторов. Затем планируем освоиться там и, скажем так, потом есть договоренность с мэром, что будет назначение исполняющим обязанности директора, а дальше зависит от воли депутатов. Сейчас я готовлю новую концепцию вещания канала и, думаю, через две недели подготовлю и покажу депутатам. Дальше будет видно, – рассказал Тазарачев.

Сейчас канал находится в сложном финансовом положении – его убытки превышают миллион гривен. По словам Тазарачева, для спасения «Марта», он намерен создавать более интересный контент, который сможет привлекать горожан и поднимет рейтинги канала. При этих условиях больше вероятность, что депутаты будут поддерживать его финансово.

— Да, это самый сложный процесс. Ну, будем пытаться интересным контентом, хорошими передачами, которые будут нравится горожанам, рейтинг канала улучшать. Я надеюсь, что когда депутаты увидят, что канал ожил, внутри произошла какая-то работа, контент стал интереснее, то мы надеемся всем коллективом, что депутаты протянут нам руку помощи и помогут каналу выжить. Уже в августе должно быть продление лицензии на цифровое вещание и мы надеемся сейчас, что деньги будут получены и мы продлим лицензию. Собственно говоря, будет немножечко легче. А дальше будем пытаться зарабатывать, – поделился планами Юрий.

Читайте также: Николаевский шоумен Юрий Тазарачев рассказал, как снимал реалити-шоу в Казахстане ВИДЕО

К слову, решение уйти с «Юности» Юрий Тазарачев выбрал отчасти ввиду того, что ему интересно пробовать что-то новое. А когда он увидел проблемы с руководством на канале, то предложил мэру Александру Сенкевичу попробовать свои силы.

— Дело в том, что несколько лет назад мне было интересно попробовать себя. Затем я плотно увлекся «Юностью», занимался ей, все меня устраивало. Но я такой человек, который что-то ищет новое. Когда я узнал ситуацию о том, что был назначен Ярослав Индиков, после был вынужден уйти с канала, я сказал мэру, что у меня есть желание попробовать себя. И Александр Федорович поддержал меня в этой инициативе, – рассказал экс-директор «Юности».

Читайте также: Казакова назначила директором «Агентства Развития» экс-регионала Виталия Воронова

Также Тазарачев рассказал о том, что теперь «Юность» возглавит шоумен Олег Кошевой, ранее работавший заместителем директора ДК «Молодежный» Юлии Захаровой. По словам Юрия, Олег знает все нюансы работы концерт-холла и хозяйственной деятельности в нем.

Сменил Тазарачева на посту директора концерт-холла «Юность» шоумен Олег Кошевой

На сайте концерт-холла у разделе контакты директором указан Кошевой