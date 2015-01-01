12 Июль 2018

Якорь тянет на дно: Сенкевич о своем видении бренда Николаева и его «монетизации» через бизнес-модель

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Городской голова Николаева Александр Сенкевич намерен инициировать разработку бренда Николаева. Это, по его мнению, повысит привлекательность и имидж города. Об этом было заявлено во время совместного заседания общественных советов. NikLife поинтересовался какому визуальному образу был бы рад Сенкевич, а также сколько из бюджета города планируют выделить денег на его разработку.

Так, на вопрос: «Каким вы видите бренд города?» градоначальник ответил, что прежде всего не хотел бы увидеть там якорь.

— В визуальном изображение не должно быть якоря. Якорь - это что-то, что тянет вниз. Там могут быть паруса, это могут быть штурвалы какие-то [...]. Это может быть всё что угодно, компас, но ни в коем случае не якорь. Якорь тянет на дно, держит на месте и не дает ничему двигаться, - сказал мэр.

От идеи визуализировать якоря дизайнерам стоит сразу же откреститься

В вопросе финансирования и организации работы над брендом Сенкевич предусматривает конкурс эскизов. Сам же бренд Николаева мэр хочет отдать предпринимателям под бизнес модель, чтобы они монетизировали весь комплекс представлений о городе и зарабатывали на этом деньги.

— Я вообще считаю, что нам нужно провести конкурс эскизных проектов и определиться с дизайнерами и художниками. Это вопрос какой-то компании, любой компании, полиграфической и так далее, разработать этот brandbook с возможностью регистрации нами торговой марки, визуального изображение торговой марки и использованием этой компанией своей продукции. Я просто был в Люблине, так у них разработано два бренда: один туристический, а другой бизнес-бренд. И они заключили такую идею с компанией. Компания выиграла этот конкурс. Она сейчас изготавливает флажки, чашки, полиграфическую продукцию, книги, буклеты. Это бизнес-модель включена в заработок этой компании. Никто другой не имеет права использовать этот бренд без разрешения этой компании и с оплатой ей денег за это, - пояснил Сенкевич.

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На уточняющий вопрос будут ли выделяться на разработку бренда деньги из бюджета, Александр Сенкевич ответил, что не логично было бы на это выделять деньги налогоплательщиков. Также мэр вновь акцентировал внимание на том, что это хорошая бизнес модель. Однако, он не исключает возможность выделения из бюджета определенной суммы для того, чтобы разработать дизайн-эскиз.

— Я думаю, что это не такая большая сумма денег. Я думаю, что это за две, три тысячи долларов (возможно разработать, - ред.). Исходя из моего опыта в дизайне, - резюмировал мэр.

Напомним, что утвержденный Кабмином бренд Ukraine NOW сравнили в сети с логотипом крупнейшего порнохостинга.

С такой бизнес-моделью от мэра кто-то может неплохо «озолотиться»