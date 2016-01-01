19 Июль 2018

На сессии Апанасенко засветил «самопомощный» чат и ждал новостей от Мерикова

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Депутат Николаевского городского совета от партии «Самопомощь» Вячеслав Апанасенко в сессионном зале, в четверг, 19 июня, посвятил себя выяснению отношений с однопартийцами в режиме онлайн, а также задал вопрос экс-губернатору Николаевщины Вадиму Мерикову, о том есть ли у него новости?.

Утром, перед тем, как началось второе пленарное заседание 40-й очередной сессии, депутат-ресторатор традиционно сидел на телефоне. В объектив NikLife попала часть переписки, которую он вел предположительно со своими коллегами по фракции. В групповой переписке под названием «Мини», Апанасенко ссорился с коллегой Светланой Тарановой, ведя дискуссию о некой агрессии и называя Таранову глупой. Также он заявил, что ему стыдно, что он находится «с ней в одной фракции». При этом та ответила ему, что без финансирования в Николаеве уже была бы «россия».

Как можно понять, этот чат был создан для отдельного крыла «Самопомощи», ведь в ней задались вопросом, кто будет на сессии, и Наталья Горбенко ответила насчет себя отрицательно.

В свою очередь, когда Апанасенко засветил полный список своих собеседников, там было и исходящее сообщение экс-главе Николаевской областной государственной администрации Вадима Мерикова, в котором он спрашивал: «Новости есть?».

Напомним, что ранее бывший глава области Мериков переписывался на «радикальной» сессии областного совета с депутатом Михаилом Соколовым.

По видимому, ссора депутатов Апанасенко и Тарановой имеет патриотический подтекст И за ее развитием событий наблюдала мини-часть их коллег из «Самопомощи»

Интересно, кто оказался «еб#нутой» в переписке Апанасенко и Панченко, и каких новостей ждал депутат от экс-губернатор Вадим Мериков?

В переписке с Мериковым тот присылает Апанасенко «фирменный жест» Сенкевича Возможно, с коллегой из «Оппоблока» Ларисой Веселовской из-за большего количества общих интересов будет комфортнее в ее фракции? Паралелльно депутат-ресторатор вел переписку еще и в «новом» чате, который по видимому был связан с «собачей» темой