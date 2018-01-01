26 Июль 2018

Х#якс-х#якс и в продакшн: Сенкевич матами подвел итог пленарного заседания сессии ВИДЕО

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В четверг, 26 июля, николаевский городской голова Александр Сенкевич заматерился в конце второго пленарного заседания 41-й сессии, которую перенесли из-за нежелания «Оппозиционного блока» продолжать работу.

Так, на второе пленарное заседание были вынесены несколько десятков земельных вопросов, но за три часа сессии до них так и не дошли. Изначально депутаты выслушивали позиции различных активистов по вопросу бездомных собак, а после «Оппозиционный блок» попросил перерыв для собрания фракции. На нем они решили потребовать прервать заседание сессии в связи с тем, что замдиректора департамента ЖКХ Александр Репин до сих пор не уволен. Мэр безоговорочно согласился и отправил запрос в НАПК, чтобы там разъяснили возможность увольнения тех или иных людей.

Встав с кресла, мэр пробормотал себе под нос матерный мем, однако, микрофон и трансляция успели уловить его месседж.

— Х*якс-х*якс и в продакшн, – сказал Сенкевич.

После этого микрофон не был выключен, а уловил переговоры мэра с кем-то. Отметим, что этот мем довольно популярен в IT-сфере и в дизайне.