09 Август 2018

«Годинник від Ляшка»: нардеп подарил трактористу свои часы, а после их заменили на другие ВИДЕО

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Народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко под пристальным вниманием журналистов и телекамер подарил трактористу в Баштанке часы. После, его охрана забрала подарок, и взамен отдала другие часы. Инцидент, произошел в четверг, 9 августа во время рабочего визита нардепа на Николаевщину.

Подарок для тракториста Ляшко щедрым жестом снял с руки после того, как вручили грамоты работникам, строящим плавательный бассейн в Баштанке. Во время вручения «подяк» нардеп акцентировал внимание на том, что если строители закончат объект не качественно, то он лишит их благодарностей и премий. После этого Ляшко обратил внимание на тракториста.

— Дивлюся на замріяні очі тракториста… Принесіть годинник мій з машини. Нате, я вам свій годинник подарую. Годинник від Ляшко, щоб сто років життя, - сказал нардеп и, пожав руку работнику, подарил ему часы.

Вручая подарок, «слуга народа» попросил взамен у работника две гривны, следуя примете, но не получил их.

— Заробите, віддасте, тому що за годинник треба давати копієчку - апеллировал нардеп, в то время, как у тракториста все таки нашлись деньги, которые он отдал Ляшко.

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Однако, позже, когда журналисты отошли, NikLife заметил, что к счастливому обладателю хронометра подошел один из охранников народного депутата и забрал их. Трактористу взамен передали другие часы, а дорогостоящую безделушку нардепа забрали. Отметим, что еще до того, как Ляшко сделал «подарок» рабочему, он рассказывал, что приехал на Николаевщину с часами в подарок и те лежат у него в машине.

Компанию в вояже по Николаевской области «радикальному» нардепу составил народный депутат от БПП Андрей Вадатурский. Во время визита по области Ляшко заявил, что у них с Вадатурским есть совместные проекты на территории Николаевской области.