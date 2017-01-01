25 Апрель 2017

Очередного российского актера Кирилла Сафонова пограничники не пустили в Украину

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Российскому актеру театра и кино Кириллу Сафонову запретили въезд в Украину, в связи с чем ему пришлось заночевать в одесском аэропорту. Об этом своим поклонникам он сообщил на странице в Facebook.

– Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо. Если кто будет пролетом в Одессе, сможете найти меня в зале отлета еще как минимум до завтра, – написал он.

Издание Украинской Службы Информации отмечает, что вчера актер должен был играть в Украинском театре в спектакле «Синяя роза» по пьесе Теннеси Уильямса «Стеклянный зверинец».

На счет причины запрета Сафонов прокомменировал, что ранее бывал в Крыму на съемках.

– Я был на съемках в Крыму, о чем и придупреждал организаторов гастролей. Они прислали какую-то филькину грамоту без печати, что все в порядке, – отвечает он в комментариях под постом.

Актер известен своими ролями в фильмах «Татьянин день», «Возвращение», «Затерянные в лесах», «Хорошие руки», «Случайные знакомые», «Влюбленные женщины».

Стоит отметить, что на запрет он отреагировал более спокойно, чем ранее певица Лолита, которую сняли с поезда.