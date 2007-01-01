04 Июль 2017

Экс-генконсул Грузии в Одессе пошел служить в украинскую армию

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Теймураз Нишнианидзе представлял интересы Грузии в Украине довольно долго – с 2007 года. Сначала он работал в посольстве в Киеве, потом был назначен генеральным консулом в Донецке, а с 2011 по 2013 год был генконсулом в Одессе. После этого ему пришлось побывать еще и внештатным советником губернатора Одесчины Михаила Саакашвили.

Судя по всему, Нишнианидзе не оставляет желания всячески помогать Украине – 38-летний дипломат решил добровольно присоединиться к оперативному командованию «Південь» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Экс-генконсул написал заявление в воинскую часть В2254 с просьбой прохождения службы. Командование воинской части приняло его заявление. Теперь Нишнианидзе будет нести службу на вакантной должности старшего стрелка с окладом в 605 гривен.

Отметим, что еще 4 года назад, выступая перед студентами николаевской «Могилянки», дипломат благодарил народ Украины за постоянную поддержку Грузии и ее независимости.

— Всегда, когда у Грузии был очень сложный период, украинцы оказывали нам очень большую помощь. Грузия никогда не забудет героический указ вашего первого президента, господина Кравчука, когда он, несмотря на огромные проблемы, поднял свой вертолетный полк, который вывозил наших беженцев из Абхазии. Тогда Абхазия пала и мы потеряли свою территорию, которая сейчас оккупирована. Мы никогда не забудем героический поступок президента Виктора Ющенко, который в 2008 году тоже в разгар войны прилетел в Тбилиси и вместе с другими президентами стоял на центральной площади до того, как оккупанты не покидали наши земли. Я могу приводить разные примеры, когда Украина, как никто стояла рядом с Грузией. Сегодня с высоко поднятой головой мы назовем Украину самым стратегическим и важнейшим партнером Грузии. Мы, грузины, чтим и кланяемся низко и очень дорожим этими добрыми отношениями, — признался в 2013 году тогда еще генеральный консул Теймураз Нишнианидзе.

Возможно, пойти на фронт экс-генконсула побудило желание защитить «несдержанных» украинок, которые его привлекают куда больше «сдержанных» грузинок

Исходя из опубликованных фотографий в Facebook дипломата, он уже успел побывать в зоне АТО: в районе Волновахи, Марьинки и Широкино.

Фото документа: Facebook Галины Мельниковой