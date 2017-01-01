01 Декабрь 2017

Порошенко поздравил киевских кадетов, а взамен получил «сладкий» стол и награду на память ВИДЕО

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Президент Украины Петр Порошенко посетил Киевский лицей-интернат №23 «Кадетский корпус» и получил от кадетов значок-военную награду. Информация об этом опубликована на официальном сайте Президента Украины.

Так, в честь 26-й годовщины Службы внешней разведки Украины, президент пришел в «гости» к кадетам и поблагодарил их за то, что они посвятили жизнь военному искусству.

«Дуже важливо, щоб в українську розвідку приходили високопатріотичні, високомотивовані молоді хлопці та дівчата», – сказал он.

В свою очередь, кадеты рассказали об учебе, предпочтениях и видах спорта, которыми занимаются, в частности, теннисом, военным семиборьем, рукопашным боем, боевым самбо.

«Ви маєте тверду підтримку Президента, підтримку українського народу і постійне піклування про те, щоб ваше прагнення служити Україні було найкращим і найефективнішим чином реалізоване. Дякую вам за ваш вибір, і прошу бути достойними вашого вибору та вашої держави. І щасливого вам майбутнього», - отметил Глава государства.

В рамках встречи для президента и кадетов был накрыт «сладкий» стол, во время которого кадеты вручили Президенту значок-военную награду на память о встрече.

«Кадетский корпус» имеет уклон в военно-физическую подготовку и на данный момент там учится около 700 человек.