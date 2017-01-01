06 Декабрь 2017

Украинские звезды записали гимн для военных – «Марш новой армии»

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По случаю Дня Вооруженных сил, который отмечается 6 декабря, звезды украинской рок-эстрады презентовали свою первую зимнюю премьеру – видео на песню «Марш Новой Армии». Музыканты посвятили ее героям, которые защищают Родину и уже стали частью нового украинского войска.

По словам известного рокера и одного из инициаторов создания «Марша» Олега Скрипки, идея создания такой песни происходит с фронта.

«Ми співали нашим бійцям кілька імпровізованих концертів, один з яких – у Дебальцевому. Тоді його ще контролювали українські підрозділи. Там познайомився із солдатом-добровольцем Аріславом Пастернаком. Ми вшановували пам’ять воїнів, загиблих напередодні від ворожого мінометного вогню. Тоді й народилася ідея «Маршу Нової Армії». Ми обговорювали її із бійцями і дійшли думки, що то має бути не звичайний урочистий марш, який усі звикли чути на військових парадах. Країна потребує гімну справжніх українських героїв. Які вистояли в Іловайську, Дебальцевому, Пісках, Авдіївці, інших містах і селищах Донбасу. Яких ворог визнав кіборгами за крицеву стійкість, виявлену у Донецькому аеропорті», – поделился певец.

Видео снимали в помещении Малой оперы. Кроме Скрипки, в клипе «засветились» лидер группы «Плач Єремії» Тарас Чубай, фронтмен группы «Мандри» Сергей Фоменко, музыкант «Kozak System» Иван Леньо, писатель Сергей Жадан, вокалист «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта, лидер «Тартака» Сашко Положинский, вокалист группы «Без обмежень» Сергей Танчинец, фронтмен команды «Тінь сонця» Сергей Василюк и другие.

Слова песни – это переделанный текст гимна Организации украинских националистов «Зродились ми великої години...», который написал Олесь Бабий.