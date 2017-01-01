09 Декабрь 2017

В НАБУ отчитались о своей работе за два года видеороликом

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Два года назад, 4 декабря 2015 года, в Украине было создано Национальное антикоррупционное бюро. По случаю годовщины в ведомстве создали небольшой ролик о проделанной работе.

«Бюро викрило та повідомило про підозру майже три сотні посадовців. Сотня обвинувальних актів передана до суду. Однак покарання корупціонерів і повернення вкрадених у держави коштів неможливі без судових вироків», – сообщили на страничке НАБУ в Facebook.

Пресс-служба Антикоррупционного бюро отметила, что на сегодняшний день расследованные топ-коррупционные дела не рассматриваются в судах. Материалы производств месяцами пылятся в судебных кабинетах. По мнению детективов, изменить ситуацию к лучшему поможет создание специализированного антикоррупционного суда.

По этому случаю в НАБУ призвали украинцев подписать петицию на сайте Верховной Рады за запуск Высшего антикоррупционного суда.