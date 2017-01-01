13 Декабрь 2017

В новом видео «Заповедника» Порошенко и Саакашвили утроили рэп-баттл на Майдане Независимости ВИДЕО

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Немецкое интернет-издание Deutsche Welle опубликовало сатирический ролик про рэп-баттл Михеила Саакашвили и Петра Порошенко. Ролик входит в цикл «Заповедник», где с юмором обыгрываются актуальные новости политики.

Так, Саакашвили и Порошенко встретились на Майдане Независимости и, стоя в окружении народа и политиков разных стран (Александра Лукашенко, Владимира Путина, Ангелы Меркель, Ким Чен Ына), читают друг против друга оскорбительные строки.

Михо обвиняет Порошенко в том, что тот вор и алкаш, а страной управляет левой ногой.

«И вся Украина радостно ждет, когда ты свалишь! [...] Я – Михо Саакашвили, то есть ЭмСи, а ты, Порошенко, конфету соси», - читает Михеил.

Петр Порошенко в ответ шутил про лишение Саакашвили гражданства и то, как он залез на крышу, когда его приехали задерживать.

«Хотя мы тебя гражданства лишили, смени себе имя на Гражданствалишвилли!», - батлит президент.

В конце ролика Порошенко просит посадить оппонента в тюрьму и на Саакашвили падает клетка.