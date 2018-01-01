17 Январь 2018

В России курсанты летного училища почти голышом спародировали знаменитый клип – их намерены отчислить

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В сети появилось видео под названием «Как развлекаются пилоты между полетами», на кадрах которого курсанты российского Ульяновского института гражданской авиации в откровенных нарядах пародируют клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction. Об этом сообщает «Сплетник».

Откровенные кадры курсантов вызвали неоднозначную реакцию в социальных сетях. Многие считают, что молодые люди опозорили институт и сейчас их, скорее всего, ждет отчисление.

Начальник организационно-воспитательного отдела УИГА Петр Тимофеев, комментируя клип, заявил, что это первый скандальный случай за историю института.

Римейк ролика

«Сейчас мы разбираемся с этим делом, все пытаемся оценить и внутри, и за пределами училища. Конечно, все это очень некрасиво. Я уже более 20 лет работаю, и это первый случай на моей практике. Такая обида. В людей столько вкладывают, а они себя так ведут», — заявил сотрудник училища.

Зрители отзываются о нем по-разному: кто-то хвалит ребят за креатив, кто-то обвиняет в распущенности.

Российские СМИ пообщались с ректором учебного заведения Сергеем Красновым. Он заверил журналистов, что решения по судьбе курсантов пока не принято, хотя и проронил следующую фразу: «Я думаю, эти люди не найдут себе места в гражданской авиации».

Оригинал видео