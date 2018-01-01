19 Январь 2018

Саакашвили в халате, Кличко со свитой и охранник Порошенко: политики «посветили» телами в крещенской воде

Прочитали: 6051

Украинские политики и чиновники не упустили возможность окунуться на Крещение в прорубь и «засветить» свои тела в соцсетях.

Некоторые выбирались на купания сами, другие – с семьей, а кто-то и вовсе с командой подчиненных. Так, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили окунулся в крещенскую воду вместе со своими соратниками. По его словам, это его первое купание на Крещение.

А вот мэр Киева Виталий Кличко окунулся в освященную воду «массово» – вместе со своими заместителями, депутатами Киевского городского совета и некоторыми депутатами Верховной Рады.

К слову, он заявил, что это была не принудительная акция – все собрались добровольно. После он пошутил, что те его подчиненные, кто будет плохо работать – в следующем году вынырнут не сразу.

Кличко в воде был веселым...

... а потом яростным

Не менее необычно окунулся советник главы МВД Илья Кива. В воды родного Днепра он, по словам очевидцев, нырял со «звериным» рыком. Выходя из реки, он поздравил всех с Крещением и пожелал всем объединяться.

Видимо, Киву ледяная вода заставила почувствовать себя зверем – и он зарычал

Народные депутаты Дмитрий Лубинец и Олег Барна испытали свои «моржовые» способности вместе и нырнули в небольшую прорубь в Киеве.

«Вітаю з світлим християнським святом – Водохрещею. Для українців це свято символізує очищення від усього нещирого і недоброго. Це свято світлих та нових починань. Христос Хрещається!» – подписал публикацию Лубинец.

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей нырнул в крещенскую воду вместе с сыном и личным составом УГО.

«Цього року я вкотре занурився в освячену купель разом із молодшим сином Віктором та особовим складом УДО України. Такі дні дарують нам незабутні емоції на цілий рік, тому бажаю всім сьогодні сповна насолодитися родинним теплом і затишком, а також не хворіти аж до наступного Водохреща. Христос хрещається!» – написал он.

Гелетей-младший подобно отцу не стал бояться холодной воды

Не остался в стороне и нардеп Виктор Балога – он вошел в огромную прорубь с утра, пожелав всем, чтобы иорданская вода смыла все несчастия и беды.

Вместе с компанией мужчин до проруби добрался и главный «радикал» страны Олег Ляшко – первым окунулся он, а после еще несколько человек.