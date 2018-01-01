15 Июль 2018

Это совершенно другой мир: Зеленский опроверг свое намерение участвовать в президентской гонке ВИДЕО

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Украинский комик, актер, телеведущий и руководитель студии «95 квартал» Владимир Зеленский заявил, что не станет и никогда не собирался участвовать в президентских выборах, а его видеообращение к Вакарчуку было всего лишь шуткой.

В День Конституции Украины шоумен записал видеообращение к украинскому певцу Святославу Вакарчуку, в котором он предложил исполнителю объединиться, намекая на предвыборную кампанию. Многие восприняли этот ролик всерьез, поэтому Владимир уточнил, что это была шутка.

«Честно говоря, я не старался кому-то из вышестоящих щекотать нервишки. Я хочу, чтобы меня правильно понимали. Любая история, как бы то ни было связанная с политикой, меня не интересует. Меня не интересует какая бы то ни было ассоциация со всеми людьми, которые когда-либо были у власти в нашей стране. Для меня это совершенно другой мир… Тот мир от меня далекий, и я не хочу, честно говоря, вымазываться во всем этом, где-то рядом с ними пробегать, на фоне чем-то махать и так далее», - сообщил комик.

Напомним, что поклонники Зеленского уже давно советуют ему задуматься об участии в президентской гонке.

Отметим, что согласно результатам опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», за Юлию Тимошенко готовы проголосовать 15,9% тех, кто примет участие в волеизъявлении и уже определился с выбором. В то же время «новых» кандидатов – Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука – поддерживают 9,3 и 8,6% соответственно.

По материалам: Цензор.НЕТ