11 Август 2018

Бухарест охвачен гневом: как более ста тысяч человек требуют отставки правительства Румынии ВИДЕО

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Тысячи румын диаспоры, а также поддерживающие их жители Бухареста вышли на антиправительственный митинг. Среди требований протестующих - немедленный роспуск парламента, контролируемого Социал-демократической партией Румынии. Акция началась в пятницу, 10 августа.

В сети появились фото и видео, фиксирующие ход акции протеста. По некоторым данным, в центре румынской столицы сейчас собралось уже более 110 тысяч человек.

Это крупнейшая акция протеста в Румынии за последние годы. Жители Бухареста, а также прибывшие на родину представители диаспоры требуют роспуска действующего состава парламента, назначения правительства технократов и новых выборов. Кроме этого, среди требований - придерживаться правосудия и не допускать к власти людей с уголовным прошлым.

По последним данным, в ходе демонстраций пострадали уже около двух сотен человек. Столкновения произошли на площади Виктория. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ. Согласно информации, причиной стало то, что демонстранты начали бросать бутылки и другие предметы в полицию, а также пытались прорваться в здание правительства и пытались снести забор. После этого 221 человек нуждались в медицинской помощи, среди них и полицейские.

Десятки тысяч человек участвуют в аналогичных акциях протестах в других городах Румынии - Клуж, Сибиу, Брашов,Тимишоара, Орадя, Яссы, Констанца, Бакэу и другие.

по материалам: libertatea.ro, romania-insider, 112.ua